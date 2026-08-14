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राष्ट्र के प्रति प्रेम और तिरंगे के प्रति सामान की भावना से अंबिकापुर में निकली तिरंगा यात्रा

तिरंगा यात्रा की शरुआत के लिए जिला प्रशासन ने उस स्कूल का चयन किया जो देश की आजादी का साक्षी रहा है. आजादी के पहले से विद्दमान मल्टीपरपज स्कूल से यात्रा शुरू की गई और अंबिकापुर के गांधी स्टेडियम में आकर यात्रा का समापन हुआ.

सरगुजा : हर घर तिरंगा अभियान के तहत सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस तिरंगा यात्रा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंह देव, कलेक्टर अजीत वसंत और एसपी राजेश अग्रवाल भी शामिल हुए.

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा

तिरंगा यात्रा में स्वच्छता दीदी, स्कूली बच्चे, स्काउट एंड गाइड्स व एनसीसी के बच्चो ने भी सहभागिता निभाई. जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग और नगर निगम के सामूहिक प्रयास से रैली का आयोजन किया गया. सैकड़ों की संख्या में लोग देश भक्ति गीतों और स्काउट एंड गाइड के बैंड की थीम पर हाथों में तिरंगा लेकर चलते रहे.

तिरंगा यात्रा में स्वच्छता दीदी (ETV Bharat Chhattisgarh)

"हर घर तिरंगा अभियान बना जनआंदोलन"

पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा राष्ट्र के प्रति प्रेम और तिरंगे के प्रति सम्मान के लिए प्रधानमंत्री ने आह्वाहन किया था कि हर घर तिरंगा फहरना चाहिए और हर जगह तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए. आज उनका आह्वान एक जन आन्दोलन बन चुका है. मंत्री ने कहा कि अंबिकापुरवासियों ने तिरंगा यात्रा निकालकर यह सन्देश दिया है की हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है.

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)

अंबिकापुर में तिरंगा यात्रा की जिम्मेदारी संभाल रहे हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंह देव ने कहा कि साल 2022 से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगे को प्रतिबंधित प्रोटोकाल से बाहर करते हुए सामान्य के लिए सुलभ किया ताकि लोगों में देश भक्ति की भावना और प्रबल हो सके, इसी क्रम में देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और आज अंबिकापुर में भी हम लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं.