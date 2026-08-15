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15 अगस्त 2026: सरगुजा संभाग के MCB जिले में शहीदों के सम्मान के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सूरजपुर-अंबिकापुर में भी आयोजन

सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली सलामी, अंबिकापुर में मुख्य अतिथि कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने झंडा फहराया

Independence Day Surguja Division
15 अगस्त 2026: सरगुजा संभाग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 15, 2026 at 3:58 PM IST

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अंबिकापुर/MCB/सूरजपुर: सरगुजा संभाग के जिलों में स्वतंत्रता दिवस पर कई आयोजन हुए. अंबिकापुर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने झंडा फहराया और सफ़ेद कबूतरों को खुले आसमान में छोड़कर शांति और आजादी का सन्देश दिया. इस दौरान पहली बार स्वतंत्रता दिवस समरोह में राष्ट्रीय गीत और राष्ट्र गान दोनों की ही धुन सुनाई दी. छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के बाद अधिकारी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया.

सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली सलामी

देशभर में 80वां स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया. जहां सूरजपुर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन किया. मंत्री राजवाड़े ने भी शांति समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक कबूतरों को उड़ाकर देश में खुशहाली की कामना की. वहीं जिले में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया.

सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने ली सलामी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
अंबिकापुर में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने झंडा फहराया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
MCB जिले में शहीदों के सम्मान के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

MCB जिले में शहीदों के परिजन का सम्मान

MCB जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति, राष्ट्रीय गौरव और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सलामी दी. ध्वजारोहण के साथ ही पूरा परिसर राष्ट्रगान की गूंज से देशभक्ति के भाव में डूब गया.

समारोह का सबसे भावुक और गौरवपूर्ण क्षण उस समय आया, जब स्वास्थ्य मंत्री ने शहीदों के परिजनों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया. शहीद परिवारों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर सपूतों को नमन किया. इस दौरान उपस्थित लोगों ने भी शहीदों के बलिदान को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त की.

जिला स्तरीय समारोह में कई स्कूलों के छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दीं. स्वतंत्रता दिवस का यह आयोजन न केवल राष्ट्रीय ध्वज और देशभक्ति के प्रति सम्मान का प्रतीक बना, बल्कि शहीदों के बलिदान को याद करने और नई पीढ़ी में राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का भी संदेश दे गया.

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