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15 अगस्त 2026: सरगुजा संभाग के MCB जिले में शहीदों के सम्मान के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस, सूरजपुर-अंबिकापुर में भी आयोजन

15 अगस्त 2026: सरगुजा संभाग ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )