9 बार जेल गए, ताम्रपत्र से सम्मानित.. फिर भी गुमनाम! पढ़ें स्वतंत्रता सेनानी पंडित कुशेश्वर झा की कहानी
स्वतंत्रता सेनानी कुशेश्वर झा नौ बार जेल गए लेकिन नई पीढ़ी को उनके बारे में कुछ नहीं पता. पढ़ें राजेश कुमार बहारदार की रिपोर्ट.
Published : August 15, 2026 at 6:51 AM IST
अररिया: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीरों को याद करता है लेकिन देश के गांव-कसबों में ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहे, जिनका संघर्ष इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के बावजूद आज आम लोगों की स्मृति से धीरे-धीरे ओझल हो रहा है. अररिया जिले के भरगामा प्रखंड के जयनगर गांव निवासी पंडित कुशेश्वर झा भी ऐसे ही स्वतंत्रता सेनानी थे.
स्वतंत्रता सेनानी कुशेश्वर झा की कहानी: 15 अगस्त 1899 को जन्मे कुशेश्वर झा ने युवावस्था में ही देश की आजादी को अपना लक्ष्य बना लिया था. परिवार से मिली जानकारी के अनुसार उन्होंने पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और आसपास के युवाओं को संगठित कर अंग्रेजी शासन के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया. गांव-गांव जाकर लोगों को आंदोलन से जोड़ना और अंग्रेजी हुकूमत के विरोध के लिए जागरूक करना उनके संघर्ष का हिस्सा रहा.
युवाओं की टोली बनाकर आंदोलन को दी धार: उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाना आसान नहीं था. गिरफ्तारी और पुलिस कार्रवाई का खतरा लगातार बना रहता था. इसके बावजूद कुशेश्वर झा पीछे नहीं हटे. उन्होंने युवाओं की टोली तैयार की और स्वतंत्रता आंदोलन का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया.
बताया जाता है कि अगस्त क्रांति और भारत छोड़ो आंदोलन के दौर में भी उनकी सक्रियता रही. आंदोलन के दौरान उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया. परिजनों के अनुसार कुशेश्वर झा को करीब नौ बार जेल जाना पड़ा. जेल की कठिन परिस्थितियों और यातनाओं के बावजूद आजादी के प्रति उनका संकल्प कमजोर नहीं हुआ.
सीमांचल के कई सेनानियों के साथ किया संघर्ष: उस दौर में सीमांचल क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करने में कई स्थानीय सेनानियों की भूमिका रही. पुराने प्रकाशित विवरणों में बोकाई मंडल, अनूप लाल मेहता, गरीबदास, नक्षत्र मालाकार, रामदेव तिवारी और द्विजदेनी जी समेत कई नाम सामने आते हैं. कुशेश्वर झा भी इसी संघर्षशील पीढ़ी का हिस्सा थे.
कुशेश्वर झा के पुत्र जागेश्वर झा ने बताया कि फारबिसगंज में महात्मा गांधी के आगमन के दौरान भी कुशेश्वर झा उनके संपर्क में आए थे. गांधीजी के विचारों और स्वतंत्रता आंदोलन के संदेश ने उन्हें प्रभावित किया. हालांकि इस प्रसंग से जुड़े दस्तावेजों का स्वतंत्र सत्यापन किया जाना अभी बाकी है.
आजादी के बाद मिला ताम्रपत्र से सम्मान: देश को आजादी मिलने के बाद भी कुशेश्वर झा ने सादा जीवन ही अपनाए रखा. वर्ष 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में उन्हें स्वतंत्रता सेनानी के रूप में ताम्रपत्र और खादी वस्त्र देकर सम्मानित किया गया. उन्हें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन भी प्राप्त होती थी.
"पिताजी महात्मा गांधी से काफी प्रभावित थे. फारबिसगंज आगमन के दौरान उनके संपर्क में आए और फिर खुद को देश के लिए समर्पित कर दिया. 1972 में सम्मान से जुड़ा ताम्रपत्र आज भी सुरक्षित है. यह दस्तावेज उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान की एक महत्वपूर्ण स्मृति के रूप में परिवार के पास मौजूद है."- जागेश्वर झा, कुशेश्वर झा के पुत्र
जरूरतमंदों की मदद में खर्च कर देते थे पेंशन: कुशेश्वर झा का जीवन बेहद सादगीपूर्ण था. स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर मिलने वाली पेंशन का इस्तेमाल वे अपने सुख-सुविधाओं के लिए कम और जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए अधिक करते थे. गरीब और असहाय लोगों की मदद करना उनके स्वभाव का हिस्सा था.
देशसेवा के साथ वे धार्मिक प्रवृत्ति के भी थे. परिवार के अनुसार वे मां दुर्गा के भक्त थे और नियमित पूजा-पाठ करते थे. भगवद्गीता के श्लोकों का भी वे स्मरण किया करते थे.
5 जुलाई 1983 को हुआ निधन: लंबा जीवन जीने के बाद पंडित कुशेश्वर झा का निधन 5 जुलाई 1983 को हुआ. उनके निधन के साथ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्थानीय कड़ी भी धीरे-धीरे लोगों की स्मृति से दूर होती चली गई.
आज उनके परिवार के पास उनकी तस्वीर, सम्मान से जुड़ा ताम्रपत्र और पुरानी स्मृतियां मौजूद हैं. यही दस्तावेज उस दौर की कहानी को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बने हुए हैं.
पिता की विरासत संभाल रहे जागेश्वर झा: कुशेश्वर झा के पुत्र जागेश्वर झा ने भी अपने पिता के सादगीपूर्ण जीवन और सामाजिक मूल्यों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया. लेकिन आज स्वतंत्रता सेनानी का यह परिवार ही व्यापक पहचान से दूर है.
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