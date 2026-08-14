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हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी, फरीदाबाद में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, कुंडली बॉर्डर पर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक

स्वतंत्रता दिवस को लेकर हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. बॉर्डर पर बैरिकेंडिंग कर वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है.

Security tight Haryana Delhi border
Security tight Haryana Delhi border (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 14, 2026 at 5:55 PM IST

4 Min Read
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फरीदाबाद/सोनीपत: स्वतंत्रता दिवस को लेकर फरीदाबाद और सोनीपत में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. एक तरफ फरीदाबाद में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेंडिंग कर वाहनों की सख्ती से चेकिंग की जा रही है, तो वहीं सोनीपत में भी बॉर्डर एरिया पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है.

फरीदाबाद में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी: फरीदाबाद में हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है. इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल और होमगार्ड की तैनाती भी की है. बारिश के बावजूद पुलिसकर्मी लगातार मोर्चे पर डटे हुए हैं और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों की एक-एक कर जांच की जा रही है. संदिग्ध वाहनों और लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है.

हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी (ETV Bharat)

11 जगहों पर इंटरस्टेट नाकाबंदी: फरीदाबाद की सीमाओं पर 11 स्थानों पर इंटरस्टेट नाकाबंदी की गई है. बदरपुर बॉर्डर, शूटिंग रेंज, प्रहलादपुर बॉर्डर, मांगर चुंगी, पल्ला बॉर्डर, मल्लाह घाट, मंझावली यमुना पुल और मोहना समेत प्रमुख सीमावर्ती स्थानों पर पुलिस आने-जाने वाले वाहनों की जांच कर रही है.

होटल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर चेकिंग अभियान: पुलिस की ओर से होटल, गेस्ट हाउस, ओयो, धर्मशाला, मॉल, सिनेमा हॉल, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. यहां संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के साथ-साथ आने-जाने वाले लोगों की जानकारी भी ली जा रही है.

Security tight Haryana Delhi border
फरीदाबाद पुलिस ने दिल्ली बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की (ETV Bharat)

सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर: फरीदाबाद पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह के मुताबिक "सभी थाना प्रबंधकों और पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त, नाकाबंदी और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. किरायेदारों और घरेलू सहायकों का सत्यापन कराया जा रहा है. वहीं होटल और अन्य ठहरने वाले स्थानों पर ठहरे लोगों की जानकारी भी जांची जा रही है. सुरक्षा एजेंसियां और सीआईडी कर्मचारियों की जोनवार टीमें भी पुलिस के साथ समन्वय बनाकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं. महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है. पुलिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है और किसी भी भ्रामक या संदिग्ध गतिविधि के सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

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दिल्ली जाने वाले वाहनों की गहनता से की जा रही जांच (ETV Bharat)

फरीदाबाद में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी: स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली की तरफ जाने वाले भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों तथा इंटरस्टेट बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा. ये व्यवस्था 14 अगस्त की रात 8 बजे से 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी. बदरपुर बॉर्डर, पल्ला बॉर्डर, करणी सिंह शूटिंग रेंज बॉर्डर, सूरजकुंड बॉर्डर, मांगर चौकी, सीकरी एनएच-19 और सेक्टर-30 कट समेत प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. भारी वाहनों को जरूरत के मुताबिक वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जाएगा.

सोनीपत में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद: स्वतंत्रता दिवस को लेकर सोनीपत पुलिस ने नेशनल हाईवे-44 और दिल्ली से लगती सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है. कुंडली बॉर्डर समेत कई प्रमुख स्थानों पर पुलिस ने नाकेबंदी की है और दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है. वहीं भारी वाहनों के दिल्ली प्रवेश पर रोक के चलते उन्हें वैकल्पिक मार्गों पर डायवर्ट किया जा रहा है. जिसके चलते हाइवे पर जाम की स्थिति बन गई.

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कुंडली बॉर्डर पर भारी वाहनों के दिल्ली जाने पर रोक (ETV Bharat)

दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों पर रोक: पुलिस प्रवक्ता रविंद्र कुमार ने बताया कि "दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम को देखते हुए भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है. सोनीपत से दिल्ली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को निर्धारित नाकों पर रोककर वैकल्पिक रास्तों की तरफ डायवर्ट किया जा रहा है. पुलिस की ओर से वाहन चालकों से रूट प्लान देखकर ही सफर करने की अपील की गई है."

ये भी पढ़ें- हरियाणा पुलिस के 11 अधिकारियों-जवानों को स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा पुलिस पदक, महिला SI सुशीला कौशिक को राष्ट्रपति पुलिस पदक

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