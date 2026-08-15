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बड़ी चौपड़ पर निभाई गई 73 साल पुरानी परंपरा, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने किया झंडारोहण, अधूरे वंदे मातरम् पर मदन राठौड़ ने मांगी माफी

बड़ी चौपड़ पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दिशाओं में झंडारोहण करने की परंपरा है.

सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूर्व मुखी होकर किया ध्वजारोहण
सत्तारूढ़ बीजेपी ने पूर्व मुखी होकर किया ध्वजारोहण (ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 11:39 AM IST

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Updated : August 15, 2026 at 1:09 PM IST

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जयपुर : जयपुर की ऐतिहासिक बड़ी चौपड़ पर करीब 73 साल पुरानी परंपरा निभाई गई. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सत्तारूढ़ बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया. परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष ने पूर्व दिशा की ओर मुख कर तिरंगा फहराया. हालांकि, इस दौरान बीजेपी की ओर से हुए झंडारोहण के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम् अधूरा होने पर मदन राठौड़ ने खेद जताते हुए माफी मांगी.

निभाई गई 73 साल पुरानी परंपरा : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जयपुर की बड़ी चौपड़ पर करीब 73 साल पुरानी परंपरा के अनुसार सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से झंडारोहण किया गया. बड़ी चौपड़ पर हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर दोनों पक्षों की ओर से अलग-अलग दिशाओं में झंडारोहण करने की परंपरा चली आ रही है. परंपरा के अनुसार सत्तारूढ़ दल पूर्व दिशा की ओर मुख कर ध्वजारोहण करता है, जबकि विपक्ष दक्षिण दिशा की ओर मुख कर झंडारोहण करता है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ (ईटीवी भारत जयपुर)

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स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद : इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रदेशवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि पूरा देश आजादी का पर्व खुशी और गौरव के साथ मना रहा है. वर्ष 1947 में देश की आजादी के लिए अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया. देश में कई आंदोलन हुए, जिनमें शांतिपूर्ण आंदोलनों के साथ-साथ क्रांतिकारी संघर्ष भी शामिल रहे. नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर देश की आजादी के लिए संघर्ष किया.

राठौड़ ने कहा कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले सभी स्वतंत्रता सेनानियों को आज नमन करने का दिन है. आजादी के बाद देश ने लगातार प्रगति की है और अब इसे और मजबूती के साथ आगे ले जाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है. उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक समृद्ध और सुखी हो, भारत विकसित राष्ट्र बने और दुनिया में देश की प्रतिष्ठा और बढ़े, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से संचालित योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचे, समाज संगठित रहे और विपरीत परिस्थितियों में भी देश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, इसके लिए सभी को एकजुट होकर प्रयास करना होगा.

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अधूरे वंदे मातरम् पर मांगी माफी : कार्यक्रम के दौरान वंदे मातरम के अधूरे प्रस्तुतीकरण को लेकर भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने खेद जताया. उन्होंने कहा कि इसमें तकनीकी त्रुटि हुई है. जिस वंदे मातरम् का प्रस्तुतीकरण किया जाना चाहिए था, उसके स्थान पर वंदे मातरम की शब्दावली वाला फिल्म का पिक्चराइजेशन गीत चला दिया गया. राठौड़ ने कहा कि वंदे मातरम राष्ट्रगीत है और इस तकनीकी त्रुटि के लिए वो माफी मांगते हैं.

ये रहे मौजूद : इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री अजय कुमार सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंद आचार्य, पूर्व मेयर सौम्या गुर्जर, कुसुम यादव भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल सहित कई विधायक प्रत्याशी भाजपा पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मंच पर मौजूद रहे. इसके अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण करने की परंपरा के गवाह बने. इस दौरान एक कार्यकर्ता गश खाकर गिर गया, जिसे कार्यकर्ताओं ने अस्पताल पहुंचाया.

Last Updated : August 15, 2026 at 1:09 PM IST

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