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80th independence day : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर जगमगाया, बाड़मेर में घूमर और 'ऐ मेरे वतन' से गूंजा हॉल

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगी रोशनी से जगमगाया जोधपुर ( ETV Bharat Jodhpur )