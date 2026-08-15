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80th independence day : स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर जगमगाया, बाड़मेर में घूमर और 'ऐ मेरे वतन' से गूंजा हॉल

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के अधिकांश शहरों और कस्बों को सजाया गया. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए.

Independence Day Eve
स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगी रोशनी से जगमगाया जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 8:33 AM IST

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जोधपुर/बाड़मेर: स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर शहर के प्रमुख कार्यालयों, चौराहों एवं महत्वपूर्ण स्थलों को तिरंगी रोशनी से आकर्षक रूप से सजाया गया. केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी से सजे शहर के प्रमुख स्थल देशभक्ति के उल्लास से सराबोर नजर आए. तिरंगे के रंगों में नहाया जोधपुर शहरवासियों एवं आगंतुकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहा. रोशनी से सजे प्रमुख स्थलों ने स्वाधीनता दिवस के उत्सव को और भव्य एवं मनोहारी बना दिया. शहर का यह दृश्य नागरिकों में राष्ट्रप्रेम एवं गौरव की भावना को और प्रबल करता नजर आया. इसी प्रकार शुक्रवार को बाड़मेर के भगवान महावीर टाउन हॉल में रात्रिकालीन सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

बाड़मेर के इस कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों एवं संस्थाओं के कलाकारों ने देशभक्ति, राजस्थान की लोक संस्कृति, नारी शक्ति एवं वीरता की गौरवगाथाओं पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां देकर उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट, उपखंड अधिकारी यथार्थ शेखर, जिला शिक्षा अधिकारी देवाराम सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, विद्यार्थी एवं शहरवासी उपस्थित रहे.

स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर जगमगाया (ETV Bharat Jodhpur)

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सांस्कृतिक संध्या में रंग-बिरंगी प्रस्तुतियां: सांस्कृतिक संध्या में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी गईं. कलाकारों ने समूह नृत्य, लोकगीत, भक्ति नृत्य, नृत्य नाटिका, एकल गायन एवं समूह गान के माध्यम से कार्यक्रम को भव्य बनाया. कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से हुआ. इसके बाद भक्ति नृत्य, राजस्थानी लोकगीत ‘केसरिया बालम’, राजस्थानी लोकनृत्य ‘घूमर’, भवाई नृत्य ‘पधारो म्हारे राजस्थान री’, नारी शक्ति पर आधारित प्रस्तुतियों तथा विभिन्न लोकनृत्यों ने राजस्थान की समृद्ध लोक संस्कृति की मनोहारी छटा प्रस्तुत की. इस दौरान महाराणा प्रताप की गौरवगाथा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर वीरता एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को अभिव्यक्त किया गया. वहीं सीएमएचओ कार्यालय की ओर से डॉ. संगीता पारिख ने 'ऐ मेरे वतन के लोगों' गीत की एकल प्रस्तुति देकर वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया.

Independence Day Eve
तिरंगे रंग में रंगा जोधपुर (ETV Bharat Jodhpur)

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महिलाओं की सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास का संदेश: कार्यक्रम में ‘हम हैं नारी शक्ति’ सहित महिला सशक्तीकरण पर आधारित प्रस्तुतियों के माध्यम से बेटियों और महिलाओं की सामर्थ्य एवं आत्मविश्वास का संदेश दिया गया. विभिन्न विद्यालयों के समूह गान, भक्ति नृत्य और राजस्थानी लोक प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक संध्या में विविध रंग भरे.सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन ओम जोशी, यशिका चौधरी, रिंकल सोनी एवं चेष्टा जोशी ने किया. संचालन के दौरान कलाकारों की प्रस्तुतियों से जुड़ी जानकारी और कार्यक्रम की विषयवस्तु को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया. सांस्कृतिक संध्या में प्रस्तुत राजस्थानी लोकनृत्य, लोकगीत, देशभक्ति गीत एवं नृत्य नाटिकाओं को दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सराहा.

Independence Day Eve
बाड़मेर में सांस्कृतिक कार्यक्रम (ETV Bharat Barmer)

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