बारिश के बीच नोएडा में तिरंगे का जोश, देशभक्ति के रंग में रंगी सड़कें
स्वतंत्रता दिवस से पहले नोएडा की सड़कों पर देशभक्ति का रंग साफ दिखाई दे रहा है.
Published : August 15, 2026 at 2:06 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा की सड़कों पर देशभक्ति का रंग साफ दिखाई दे रहा है. जगह-जगह तिरंगे की बिक्री हो रही है और लोग अपने घरों, वाहनों और प्रतिष्ठानों के लिए राष्ट्रीय ध्वज खरीदते नजर आ रहे हैं. हालांकि, रुक-रुककर हो रही मानसूनी बारिश ने सड़क किनारे तिरंगा बेचने वाले दुकानदारों और विक्रेताओं की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.
पिछले दो-तीन वर्षों से तिरंगा बेच रहीं सितारा बताती हैं कि उनके पास 50-60 रुपये से लेकर 500 रुपये तक के तिरंगे उपलब्ध हैं. बारिश के कारण बिक्री पर थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन देशभक्ति का जज्बा कम नहीं हुआ है. किराए के मकान में रहने वाली सितारा कहती हैं कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वह अपने घर पर सबसे बड़ा तिरंगा पूरे सम्मान और शान के साथ फहराएंगी.
राजस्थान से नोएडा आकर झुग्गी में रह रहीं सुपीता भी सड़क किनारे तिरंगे बेचकर अपनी आजीविका चला रही हैं. उनके पास 50 रुपये के छोटे तिरंगे से लेकर 350 रुपये तक के बड़े झंडे मौजूद हैं. सुपीता का कहना है कि भले ही उनका आशियाना छोटा है, लेकिन देश के इस पर्व पर उनके घर पर भी तिरंगा जरूर लहराएगा.
वहीं, तिरंगा खरीदने पहुंचे लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. एक खरीदार ने कहा कि वे देश के सम्मान में कई तिरंगे खरीद रहे हैं, जिन्हें घर, गाड़ियों और फैक्ट्रियों में लगाया जाएगा. उनका कहना है कि हर नागरिक को अपनी क्षमता के अनुसार देश के सम्मान और सेवा के लिए आगे आना चाहिए.
सड़क किनारे तिरंगा बेच रहे संजय कुमार के पास 5 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के अलग-अलग आकार के झंडे उपलब्ध हैं. संजय बताते हैं कि भले ही वह किराए के मकान में रहते हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में कई चुनौतियां हैं, लेकिन राष्ट्रीय पर्व के मौके पर लोग अपनी क्षमता के अनुसार तिरंगा खरीदकर देश के प्रति सम्मान जता रहे हैं.
सड़क किनारे तिरंगे बेचते इन हाथों की कमाई भले ही मौसम के मिजाज पर निर्भर हो, लेकिन इनके दिलों में तिरंगे और देश के प्रति सम्मान अडिग है. ‘हर घर तिरंगा’ का संदेश सिर्फ घरों की छतों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के दिल में देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है.
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