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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के महेंद्र राम को किया सम्मानित, मिथिलांचल में जश्न का माहौल

मधुबनी : मिथिलांचल के लिए आज का दिन गर्व का दिन है. मधुबनी जिले के भटसिमर गांव निवासी महेंद्र राम को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. इस राष्ट्रीय सम्मान की समृद्ध लोक संगीत परंपरा और सांस्कृतिक रसन चौकी वादक महेन्द्र राम को यह पुरस्कार राष्ट्रपति के हाथों मिला है.

राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सम्मान: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. राजनगर प्रखंड के भटसिमर निवासी महेंद्र राम को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से न केवल उनका गांव, बल्कि पूरा मिथिला क्षेत्र आनंदित है. वर्तमान समय में भी महेंद्र राम ने रसन चौकी वादन की अनूठी लोक संगीत विधा को अपनी दशकों की कठिन साधना, समर्पण और अद्भुत प्रतिभा के माध्यम से पूरी तरह जीवंत रखा है.

गांव में हर्षोल्लास का माहौल: संगीत नाटक अकादमी का यह सम्मान उनकी साधना और लोककला के प्रति समर्पण की राष्ट्रीय पहचान है. भटसिमर निवासी महेंद्र राम को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलने से पूरे गांव में उत्सव का माहौल है. भटसिमर पश्चिमी पंचायत की मुखिया गूंज देवी और अन्य ग्रामीणों ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि महेंद्र राम के इस सर्वोच्च सम्मान से पूरा गांव धन्य हो गया है.

मिथिला की लोककला को मिली राष्ट्रीय पहचान : ग्रामीणों ने कहा कि यह सम्मान केवल महेंद्र राम की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि मिथिला की लोक कला, संस्कृति और परंपरा का भी सम्मान है. रसन चौकी जैसी पारंपरिक लोक संगीत विधा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने से क्षेत्र के कलाकारों और कला प्रेमियों में भी उत्साह बढ़ा है.

झंझारपुर सांसद ने दी शुभकामनाएं : महेन्द्र राम के सम्मान से भटसिमर के साथ-साथ पूरे मिथिला के कला प्रेमियों में खुशी की लहर है. झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है. लोगों का कहना है कि ऐसे सम्मान से आने वाली पीढ़ियों को अपनी लोक परंपराओं को सहेजने और आगे बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी.