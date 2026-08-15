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देश मना रहा 80वां स्वतंत्रता दिवस, बीकानेर में CM भजनलाल करेंगे ध्वजारोहण

​80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर CM भजनलाल शर्मा ने बीकानेर को 807 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी.

CM भजनलाल का बीकानेर दौरा
CM भजनलाल का बीकानेर दौरा (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 15, 2026 at 7:20 AM IST

6 Min Read
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बीकानेर : देश के 80वें स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर बीकानेर विकास, विरासत, देशभक्ति और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम का गवाह बना. राजस्थान के राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह की मेजबानी कर रहे बीकानेर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिले को करीब 807 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की ऐतिहासिक सौगात दी. मुख्यमंत्री ने मेघासर में आयोजित विशाल जनसभा के मंच से 664 करोड़ रुपए के 74 कार्यों का लोकार्पण और 143 करोड़ रुपए की लागत वाले 16 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया. इसके साथ ही उन्होंने जिले के प्रशासनिक ढांचे और स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं.

​मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम से करीब तीन घंटे की देरी से हेलीकॉप्टर द्वारा मेघासर पहुंचे. हेलीपैड पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भाजपा पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूज्य मेघोजी उपाध्याय की प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया और उन्हें नमन किया. जनसभा को संबोधित करते हुए जिले के विकास से जुड़ी घोषणाएं कीं. कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा सहित कई जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और अधिकारी मौजूद रहे.

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600 ड्रोन के शो ने बांधा समां
600 ड्रोन के शो ने बांधा समां (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

​600 ड्रोन्स ने आसमान में रचा इतिहास: ​शाम को राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (RAJUVAS) में आयोजित ‘एटहोम’ कार्यक्रम के दौरान 600 स्वदेशी ड्रोन्स का भव्य लाइट शो मुख्य आकर्षण रहा. ​अंधेरी रात के आकाश में जब एक साथ 600 ड्रोन्स ने उड़ान भरी, तो बीकानेर के ऐतिहासिक जूनागढ़ किले से लेकर भारतीय सेना के पराक्रम के प्रतीक 'ऑपरेशन सिंदूर' तक की त्रिविमीय आकृतियां जगमगा उठीं. दर्शकों ने करतल ध्वनि के साथ इस अभूतपूर्व नजारे का स्वागत किया.

​सांस्कृतिक संध्या और विभाजन विभीषिका प्रदर्शनी : ​महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में राजस्थानी लोक कलाकारों और स्कूली विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दीं. इससे पूर्व मुख्यमंत्री स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय स्थित किसान भवन पहुंचे, जहां उन्होंने ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ के उपलक्ष्य में लगाई गई ऐतिहासिक छायाचित्र प्रदर्शनी का अवलोकन किया.

​स्वतंत्रता दिवस का मुख्य कार्यक्रम: ​15 अगस्त की सुबह मुख्यमंत्री स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में ध्वजारोहण कर शहीद स्मारक पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. इसके उपरांत वे डॉ. करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में परेड का निरीक्षण और ध्वजारोहण करेंगे. दोपहर में वे जल विज्ञान संस्थान में ‘युवा संवाद: विकसित राजस्थान 2047’ में युवाओं से रूबरू होकर जयपुर प्रस्थान करेंगे.

664 करोड़ के 74 विकास कार्यों का लोकार्पण : मुख्यमंत्री ने जिले में पूर्ण हो चुके 74 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं पर 664 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं. इनमें ऊर्जा, सड़क, कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं. लोकार्पित परियोजनाओं में 371 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले पीएम कुसुम योजना के घटक-ए एवं सी के 47 सौर ऊर्जा संयंत्र प्रमुख हैं. इन परियोजनाओं से जिले में अक्षय ऊर्जा के विस्तार को गति मिलने की उम्मीद है.

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सड़क क्षेत्र में करीब 105 करोड़ रुपए की लागत से एमडीआर पलाना से खाजूवाला, भूरासर से बल्लर तथा पूगल रोड से मकेरी सड़क के चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य पूरे किए गए हैं. ऊर्जा क्षेत्र में 24 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 132 केवी जीएसएस हद्दां और लाइन का कार्य पूरा हुआ है. कृषि उपज मंडी समिति, बीकानेर में 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विकास कार्य कराए गए हैं. मुकाम में 5 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का भी लोकार्पण हुआ. वहीं बीछवाल में करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित मरुधरा बॉटनिकल गार्डन भी जिले को समर्पित किया गया. भानीपुरा, 2 एडीएम, संतोष नगर, आसेरा, रूणीया बड़ा बास, कोटासर और दुसारणा पीपासरिया में करीब 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का भी लोकार्पण किया गया.

143 करोड़ के 16 कार्यों का शिलान्यास : मुख्यमंत्री ने भविष्य की विकास परियोजनाओं की नींव भी रखी. कुल 143 करोड़ रुपए की लागत वाले 16 कार्यों का शिलान्यास किया गया. इनमें शेरुणा में 98 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 220 केवी जीएसएस एवं लाइन प्रमुख है वहीं बीकानेर विकास प्राधिकरण के नए कार्यालय भवन के लिए 36 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है. स्वास्थ्य क्षेत्र में गजसुखदेसर, बगसेऊ, लीलका, रातड़िया, बिदासरिया, जाखासर नया, रानेर और मिठड़िया में करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवन बनाए जाएंगे. कृषि क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति में आंतरिक सीसी सड़क एवं नाली निर्माण तथा श्रीडूंगरगढ़ और नोखा में सहायक निदेशक कृषि विस्तार कार्यालय भवन भी इन परियोजनाओं में शामिल हैं.

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लूणकरणसर में मिनी सचिवालय, श्रीडूंगरगढ़ में ट्रॉमा सेंटर : मुख्यमंत्री ने लोकार्पण और शिलान्यास के अलावा जिले के लिए कई नई घोषणाएं भी कीं. लूणकरणसर में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा की गई. श्रीडूंगरगढ़ में 25 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर एवं उप जिला चिकित्सालय विकसित किया जाएगा. बीकानेर शहर में आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना और म्यूजियम सर्किल पर पुल निर्माण की घोषणा भी हुई. वहीं मेघासर के उप चिकित्सा केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने का ऐलान किया गया. इन घोषणाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं प्रशासनिक सुविधाओं के विस्तार के साथ शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की उम्मीद है.

पीबीएम में मेडिसिन विंग का लोकार्पण : बीकानेर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने पीबीएम अस्पताल के श्रीमती सीएम मूंधड़ा मेमोरियल हॉस्पिटल के मेडिसिन विंग का लोकार्पण किया. उन्होंने अस्पताल का अवलोकन कर चिकित्सा सुविधाओं और मरीजों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की जानकारी ली. अस्पताल प्रशासन ने मुख्यमंत्री को नए मेडिसिन विंग की सुविधाओं और उपचार व्यवस्था से अवगत कराया. नए विंग के शुरू होने से पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं की क्षमता बढ़ने की उम्मीद है.

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