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कोटा में पढ़कर शहीद के बेटे ने हासिल की सफलता, IIT बॉम्बे की CS ब्रांच में मिला एडमिशन

ऑपरेशन रक्षक में शहीद हवलदार सुधीर कुमार के बेटे अतुल ने जेईई एडवांस्ड क्रैक किया और आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच में दाखिला लिया.

अतुल डागुर ने कोटा में रहकर पाई शानदार सफलता
अतुल डागुर ने कोटा में रहकर पाई शानदार सफलता (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 10:27 AM IST

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कोटा : देश के कोने-कोने से लाखों छात्र अपनी आंखों में इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सपना संजोकर राजस्थान के कोटा शहर पहुंचते हैं. यहां कई कहानियां जन्म लेती हैं, लेकिन कुछ कहानियां केवल सफलता भर नहीं होतीं, वे देशप्रेम, त्याग, मां के समर्पण और बेटे के अटूट संकल्प की मिसाल बन जाती हैं. ऐसी ही एक दिल को छू लेने वाली और गर्व से भर देने वाली कहानी है उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी अतुल कुमार डागुर की.

ऐसे ही सपने को लेकर देश की रक्षा में तैनातगी के समय शहीद हुए जवान सुधीर कुमार के बेटे अतुल कुमार डागुर भी आए थे. अतुल की कोटा कोचिंग ने काफी मदद की. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के फाउंडर डॉ. नवीन माहेश्वरी ने कहा कि अतुल के ​परिवार पर आर्थिक बोझ न पड़े, इसीलिए स्कॉलरशिप तहत संस्थान ने पूरी मदद की. संस्थान को जब पता चला कि अतुल शहीद परिवार से हैं, तो उन्होंने 90 फीसदी रियायत दी. कोटा पहुंचने के बाद अतुल को पढ़ाई का बेहतरीन माहौल मिला. जेईई मेन में उनके 99.22 परसेंटाइल अंक थे, जबकि जेईई एडवांस्ड में 3463 रैंक और 176 अंक आए थे.

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अपने परिवार के साथ अतुल कुमार
अपने परिवार के साथ अतुल कुमार (फोटो ईटीवी भारत कोटा)

कोटा में पढ़ने के साथ अच्छी रैंक जेईई एडवांस्ड में लेकर आए. जिसकी बदौलत उन्हें आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दाखिला मिल गया है. ​अतुल के पिता सुधीर कुमार देश की रक्षा करते हुए आतंकवादियों से लड़ते समय वीरगति को प्राप्त हो गए थे. उस वक्त मासूम अतुल की उम्र महज 3 साल थी. पिता का साया उठ जाने के बावजूद मां की हिम्मत, कोटा के शैक्षणिक माहौल और खुद के फौलादी इरादों के दम पर अतुल ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा में 3463वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की है. इस शानदार प्रदर्शन की बदौलत अतुल को देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच में दाखिला मिल गया है.

अतुल बोले पिता होते तो मेरी सफलता पर नाज करते : अतुल का परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा के निवासी हैं. ​अतुल के पिता सुधीर कुमार भारतीय सेना की 17 जाट रेजीमेंट में हवलदार के पद पर तैनात थे. 13 सितंबर 2012 को जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन रक्षक' के दौरान वे शहीद हो गए थे. पिता की शहादत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन अतुल की मां कृष्णा देवी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने अकेले ही अतुल और उनकी दो बड़ी बहनों, यशी और मिली को संभाला.

ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अतुल कुमार के पिता सुधीर कुमार
ऑपरेशन रक्षक के दौरान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अतुल कुमार के पिता सुधीर कुमार (फाइल फोटो)

उनकी बड़ी बहन यशी बैचलर्स के साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है. दूसरी बहन मिली निजी यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रही है. अतुल का कहना है कि जब मेरे पिता शहीद हुए थे, तब मैं केवल 3 साल का था. मुझे कुछ पता भी नहीं है, लेकिन आज अगर वे होते तो मेरी सफलता पर नाज करते. इस सफलता पर अतुल ने कहा पापा हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद ही है कि मैं अपने सपने को सच कर पा रहा हूं. मेरी यह सफलता उन्हीं को समर्पित है. अतुल की मां कृष्णा देवी का कहना है कि शहीद पिता के लिए यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि बेटा सफल हुआ. देश सेवा के संस्कार उसमे हैं और वो एक अलग तरह से देश के विकास में योगदान देने की इच्छा रखता है.

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बच्चों को पढ़ाने के लिए खोला ऑनलाइन स्टार्टअप : अतुल ने बताया कि मेरी बचपन से ही साइंस-मैथ्स और प्रोग्रामिंग में रूचि थी. मैंने पढ़ाई के साथ कोडिंग क्लासेज भी की और कक्षा 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऑनलाइन स्टार्टअप भी शुरू किया. अपने स्टार्टअप के लिए खुद वेबसाइट बनाई है और इसके टेक्नीकल सोल्युशंस भी खुद से ही करते है. स्टूडेंट्स को रीजनिंग पढ़ाता हूं. पढ़ाई का जो जुनून कोटा में दिखा वो शायद कहीं और नहीं मिल सकता. वहां पढ़ने और पढ़ाने दोनों के प्रति रूझान को उत्साह मिला. कोटा का माहौल और वहां मिले फैकल्टीज के सपोर्ट ने मुझे लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया.

बच्चों को देते है आर्मी स्कूल एडमिशन की ट्रेनिंग अतुल ने बताया कि उनके दसवीं में 87 और 12वीं में 89 फीसदी अंक थे. उनके मामा राजेश कुमार नोएडा की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने ही कोटा जाकर कोचिंग की सलाह दी थी. अतुल आईआईटी बॉम्बे में प्रवेश पाकर खुश है. वहां पहले सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे और इसे जीवन की बड़ी उपलब्धि मानते हैं. बच्चों को आर्मी स्कूल एग्जाम्स के लिए ट्रेनिंग देता हूं. पापा ने देश की रक्षा में शहीद हुए, मैं देश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे ले जाकर सेवा देना चाहता हूं.

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