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महेंद्र भगत और सुरेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगा पुलिस पदक

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने पदक पाने वाले सभी अधिकारियों व कार्मिकों को बधाई दी है.

AWARDED THE POLICE MEDAL, सुरेंद्र सिंह राष्ट्रपति पुलिस पदक
महेंद्र भगत और सुरेंद्र सिंह को मिलेगा राष्ट्रपति पुलिस पदक. (सोर्स- राजस्थान पुलिस.)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 8:27 PM IST

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जयपुरः स्वतंत्रता दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राजस्थान पुलिस के 16 अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिष्ठित पुलिस पदकों से सम्मानित करने की घोषणा की गई है. जारी सूची के अनुसार, राजस्थान पुलिस के दो अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 14 अधिकारियों व कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से अलंकृत किया जाएगा.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार, आमेर एसीपी सुरेंद्र सिंह राणावत और सीआईडी विशेष शाखा के एएसपी महेंद्र कुमार भगत को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करने की घोषणा की गई है.

पढ़ेंः राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह में 22 अधिकारियों और जवानों को मिलेंगे विशेष पदक

इन्हें मिलेगा पुलिस पदकः इसी कड़ी में में सराहनीय सेवाओं के लिए राज्य के 14 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक देने का ऐलान किया गया है. इनमें सीआईडी एसएसबी जयपुर के एएसपी सुमित गुप्ता व सीआईडी एसएसबी श्रीगंगानगर की एएसपी दीक्षा कमरा, सीआईडी की पुलिस निरीक्षक सज्जन कंवर, अपराध शाखा, जालोर के उप निरीक्षक शेरू खान, अपराध शाखा, भरतपुर के एएसआई महेश चंद, एमआईयू सागवाड़ा डूंगरपुर के शिवराम और प्रशिक्षण शाखा दूरसंचार जयपुर के कुंजन शर्मा शामिल हैं.

ये भी शामिल हैं पदक पाने वालों मेंः इसी प्रकार एसडीआरएफ, जयपुर के हेड कांस्टेबल ओम सिंह, प्रथम बटालियन, आरएसी, जोधपुर के कांस्टेबल पूरन बहादुर, तृतीय बटालियन आरएसी, बीकानेर के कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, जोधपुर ग्रामीण एसपी ऑफिस के कांस्टेबल रामचंद्र सिंह, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर की कांस्टेबल मंजू कुमारी, एसपी ऑफिस नागौर के कांस्टेबल अजय कुमार और पुलिस लाइन हनुमानगढ़ के कांस्टेबल चालक गुरमेल सिंह भी शामिल हैं.

डीजीपी शर्मा ने दी बधाईः केंद्र सरकार द्वारा इस राज्य स्तरीय उपलब्धि और सम्मान की घोषणा पर राजस्थान पुलिस में हर्ष का माहौल है. डीजीपी राजीव कुमार शर्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने पदक पाने वाले सभी अधिकारियों व कार्मिकों को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं.

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