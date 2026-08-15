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बिहार का ऐसा गांव जो अपने आप में है सेना का 'बटालियन', पीढ़ियों से देश सेवा का जज्बा

पूर्वज फौज में गए, अब नई पीढ़ी उसी राह पर. बिहार का ये गांव है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर.

KATIHAR MIRZAPUR VILLAGE
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 12:49 PM IST

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कटिहार : 'हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा', फिल्म- 'गदर एक प्रेम कथा' का यह डायलॉग जब भी कोई भारतीय देखता या सुनता है, तो उसके अंदर देशप्रेम की भावना जागृत हो उठती है. वैसे हमारे भारत में कई ऐसे लोग हैं जो पूर्वजों के देशप्रेम को आगे बढ़ा रहे हैं.

आज जब पूरा भारतवर्ष 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, तो हमें उन वीर सपूतों को याद करना चाहिए जिन्होंने इस मिट्टी के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी. साथ ही उन्हें भी सलाम करना चाहिए जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा रखते हैं.

देखें यह स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

ऐसे में आज हम आपको कटिहार जिला मुख्यालय से करीब 43 किलोमीटर दूर मिर्जापुर गांव की कहानी बताने जा रहे हैं, जिसे जान आप भी गर्व महसूस करेंगे. कहेंगे कि इन्हीं देशभक्त नौजवानों की बदौलत हम भारत में चैन की सांसें ले पा रहे हैं. 1942 से शुरू हुआ सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है.

कटिहार जिले का मनिहारी प्रखंड क्षेत्र, इसमें गंगा दियारा इलाके में बसा मिर्जापुर बघार गांव. करीब 5 हजार की आबादी वाले इस गांव की पहचान सिर्फ इसकी भौगोलिक स्थिति से नहीं, बल्कि यहां की देशभक्ति और सेना में जाने की परंपरा से है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वर्तमान में यहां के करीब 500 युवा सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

KATIHAR MIRZAPUR VILLAGE
प्रैक्टिस में जुटे युवा (ETV Bharat)

गांव की गलियों में सुबह की शुरुआत होते ही युवाओं की दौड़ शुरू हो जाती है. कोई मैदान में पसीना बहाता नजर आता है तो कोई लिखित परीक्षा की तैयारी में जुटा रहता है. यहां सेना में भर्ती होना सिर्फ नौकरी पाने का सपना नहीं, बल्कि देश की सेवा और मातृभूमि की रक्षा करने का संकल्प माना जाता है.

हर घर में फौजी, हर दिल में देशसेवा का जज्बा : मिर्जापुर बघार की सबसे खास बात यह है कि गांव के लगभग हर घर का किसी न किसी रूप में सेना से जुड़ाव रहा है. कई परिवारों के सदस्य वर्तमान में सेना में सेवा दे रहे हैं तो कई सेवानिवृत्त होकर गांव लौट चुके हैं. वहीं नई पीढ़ी भी अपने पूर्वजों की राह पर चलते हुए सेना में जाने की तैयारी कर रही है.

'बचपन से सेना में जाकर देशसेवा की इच्छा' : स्थानीय निवासी रामचंद्र यादव बताते हैं कि गांव के युवाओं के मन में बचपन से ही सेना में जाकर देशसेवा करने की इच्छा रहती है. उन्होंने बताया कि उनके परिवार से ही चार सदस्य देशसेवा से जुड़े हैं, जिनमें उनके भाई, दो पुत्र और एक पोती शामिल हैं.

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गांव के सैकड़ों लोग सेना में कार्यरत (ETV Bharat)

''हमारे यहां बच्चों के सामने बचपन से ही फौज की वर्दी और देशसेवा का उदाहरण रहता है. यही वजह है कि बड़े होते-होते उनके मन में भी सेना में जाने का जुनून पैदा हो जाता है.''- रामचंद्र यादव, स्थानीय निवासी

दो जवानों ने दी शहादत, फिर भी कम नहीं हुआ जज्बा : गांव के मुखिया पिंटू यादव कहते हैं कि यह गांव वीरों की धरती है. यहां के दो जवान देश की सेवा करते हुए शहीद हो चुके हैं. इसके बावजूद गांव के युवाओं में देशसेवा का जज्बा कम नहीं हुआ, बल्कि नई पीढ़ी में यह जुनून और मजबूत हुआ है.

''कटिहार जिले में सेना में जाने वाले युवाओं की संख्या के लिहाज से मिर्जापुर बघार की अपनी अलग पहचान है. इसे सेना का मायके भी कहा जा सकता है. गांव के कई परिवारों से युवा सेना में सेवा दे चुके हैं और आज भी बड़ी संख्या में युवक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं.''- पिंटू यादव, मुखिया

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गांव में मौजूद है शहीद चौक (ETV Bharat)

1942 की कहानी सुनाते हैं गांव के बुजुर्ग : युवा समाजसेवी करण मानस बताते हैं कि गांव में देशसेवा की भावना कोई नई बात नहीं है. यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है. उनके अनुसार, अंग्रेजी शासन के दौर में भी इस गांव के युवाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ साहस दिखाया था. 1942 के आंदोलन के दौरान गांव के युवाओं से जुड़ी कई साहसिक घटनाओं की चर्चा आज भी बुजुर्गों की जुबान पर है. उसी विरासत का असर आज भी गांव के युवाओं में दिखाई देता है.

''यहां सेना की वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं, बल्कि सम्मान, जिम्मेदारी और देशसेवा का प्रतीक मानी जाती है. हमने बचपन से गांव में सेना के प्रति युवाओं का आकर्षण देखा है. गांव में लगभग हर परिवार में कोई न कोई व्यक्ति सेना से जुड़ा रहा है और आज भी बड़ी संख्या में युवा सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं.''- लालू प्रसाद यादव, स्थानीय निवासी

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प्रैक्टिस में जुटे युवा (ETV Bharat)

लिखित परीक्षा पास, अब फिजिकल की तैयारी : सेना में जाने की तैयारी कर रहे युवा नंदन यादव भी इसी जुनून की कहानी बताते हैं. उन्होंने बताया कि वे सेना में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा पास कर चुके हैं और अब शारीरिक परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं. नंदन कहते हैं कि उनके पूर्वजों ने देशसेवा की है और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी भी सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहती है.

दियारा की मिट्टी में पलता देशभक्ति का जुनून : गंगा दियारा क्षेत्र की कठिन परिस्थितियों के बीच बसा यह गांव सुविधाओं के मामले में भले ही कई चुनौतियों से जूझता हो, लेकिन यहां के युवाओं के हौसले बुलंद हैं. खेत-खलिहान और गांव की पगडंडियों से निकलकर युवा सेना की वर्दी पहनने का सपना देखते हैं.

कुल मिलाकत कहें तो मिर्जापुर बघार में देशभक्ति कोई सिर्फ भाषण या समारोह की बात नहीं है. यहां पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा है घर का कोई बेटा, भाई या बेटी देश की सेवा करे और तिरंगे की आन-बान-शान की रक्षा करे. यही वजह है कि मनिहारी का यह छोटा-सा गांव आज 'वीर जवानों के गांव' के रूप में अपनी अलग पहचान बना रहा है. यहां के युवाओं की आंखों में एक ही सपना है वर्दी पहनना, तिरंगे को सलाम करना और देश की सरहदों की हिफाजत को अपना फर्ज समझना.

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