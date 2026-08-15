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INDEPENDENCE DAY 2026: मूर्तिकार पंकज भार्गव की कला बनी देशभक्ति की आवाज, स्कल्पचर के जरिए दिखाया भारत का शौर्य और गौरव

क्ले में गढ़ा भारत का गौरव : स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंकज भार्गव ने अपनी कला के जरिए देश के प्रति अपने जज्बातों को सामने रखा है. उन्होंने 'वसुधैव कुटुम्बकम' का संदेश देने वाला पृथ्वी का स्कल्पचर तैयार किया है. इसके साथ ही उन्होंने आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के स्कल्पचर भी तैयार किए हैं. इतना ही नहीं, भारत के शौर्य और सामर्थ्य को दर्शाने वाले ऑपरेशन सिंदूर को भी उन्होंने अपनी कला के माध्यम से क्ले मॉडल के रूप में उतारा है. उनके लिए ये सिर्फ कलाकृतियां नहीं, बल्कि देश के प्रति उनके विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं.

जयपुर : आजादी के पावन पर्व पर जब पूरा देश तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ है, हर भारतीय अपने-अपने अंदाज में देश के प्रति अपनी कृतज्ञता और प्रेम प्रकट कर रहा है. कोई तिरंगा फहराकर, कोई देशभक्ति के तरानों से तो कोई अमर शहीदों को नमन करके इस उत्सव को मना रहा है. जयपुर के प्रसिद्ध मूर्तिकार पंकज भार्गव ने अपनी इसी कला को राष्ट्र सेवा और देशभक्ति का माध्यम बनाया है. वे अपनी मिट्टी और धातु से बनी कृतियों के जरिए भारतीय संस्कृति, शौर्य और राष्ट्रीय विचारधारा को जन-जन तक पहुंचा रहे हैं.

सीमा पर नहीं जा सकते, कला के जरिए जवानों को सलाम : ईटीवी भारत से बातचीत में पंकज भार्गव ने कहा कि भारत का नागरिक होने के नाते उन्हें अपनी मातृभूमि से गहरा लगाव है. वे चाहते हैं कि उनकी कला के माध्यम से देश के युवाओं तक भी राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदारी का संदेश पहुंचे. साथ ही वे उन वीर जवानों को भी सलाम करना चाहते हैं जो देश की सीमाओं पर दिन-रात तैनात रहकर देश की रक्षा कर रहे हैं. उनका कहना है कि एक कलाकार के तौर पर वे सीमा पर जाकर युद्ध नहीं लड़ सकते, लेकिन अपनी कला के माध्यम से उन सैनिकों का हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं. उन जवानों की वजह से ही देश का आम नागरिक सुरक्षित वातावरण में सांस ले पा रहा है. ऐसे में उनकी कला के जरिए सैनिकों और देश के वीर सपूतों के प्रति सम्मान व्यक्त करना उनके लिए गर्व की बात है.

सुभाष चंद्र बोस के स्कल्पचर को दिया मैटेलिक लुक (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

'वसुधैव कुटुम्बकम्' भारत की सोच : पंकज भार्गव मानते हैं कि भारत की पहचान सिर्फ उसकी ताकत से नहीं, बल्कि उसकी शांति और मानवता की सोच से भी है. भारत सदियों से दुनिया को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' का संदेश देता आया है. यानी पूरी दुनिया एक परिवार है. उनका कहना है कि भारत हमेशा से चाहता रहा है कि दुनिया के देश आपस में मिल-जुलकर रहें, साथ आगे बढ़ें और युद्ध के बजाय एक-दूसरे को प्रोत्साहित करें. यही भारत की मूल भावना रही है. भारत शांतिप्रिय देश है और हर जगह शांति चाहता है, लेकिन जब देश की सीमाओं और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश होती है तो भारत को उसका जवाब देना भी आता है. उनके अनुसार ऑपरेशन सिंदूर इसी सामर्थ्य का उदाहरण है, जिसमें शांति की भावना के साथ देश की सुरक्षा के प्रति दृढ़ता भी दिखाई देती है.

शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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नेताजी से मिली प्रेरणा : पंकज भार्गव के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं, बल्कि साहस और संकल्प के प्रतीक हैं. नेताजी का प्रसिद्ध आह्वान 'तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है. भार्गव ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के ऐसे महानायकों ने देश के लिए जो त्याग और संघर्ष किया, उसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है. इसी सोच के साथ वे स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रनिर्माताओं के स्कल्पचर तैयार कर रहे हैं, ताकि उनकी स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों के सामने जीवंत रहें.

कला में देशभक्ति का संदेश :-

स्वतंत्रता सेनानियों को नमन

सीमा पर तैनात जवानों को सलाम

युवाओं को राष्ट्रप्रेम का संदेश

'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भारतीय सोच

क्ले के स्कल्पचर को देते हैं मैटेलिक लुक : पंकज भार्गव ने बताया कि उनकी कला की प्रक्रिया क्ले से शुरू होती है. पहले क्ले के माध्यम से प्रतिमा या आकृति को आकार दिया जाता है और इसके बाद जरूरत के अनुसार उसे मेटल, केमिकल या फाइबर में कास्टिंग किया जाता है. इस तरह क्ले से तैयार एक कलाकृति स्थायी स्कल्पचर का रूप लेती है. उनके बनाए कई स्कल्पचर विदेशों तक भी पहुंच चुके हैं. वहीं विधानसभा में स्थापित ऑपरेशन सिंदूर का स्कल्पचर भी उनके द्वारा तैयार किया गया है. इसके अलावा उन्होंने डॉ. भीमराव अंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाएं भी तैयार की हैं.

क्ले से बनाया महात्मा गांधी का स्टेच्यू (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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अंबेडकर के लिए स्थान मिला, अब नेताजी की स्मृति को स्थायी जगह देने की इच्छा : पंकज भार्गव ने डॉ. भीमराव अंबेडकर का स्कल्पचर तैयार किया है, जिसके लिए सार्वजनिक स्थल भी अलॉट हो चुका है. अब उनकी इच्छा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लिए कोई उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो. वे चाहते हैं कि नेताजी के नाम से एक स्मृति भवन या स्मारक तैयार हो, जहां उनकी बनाई प्रतिमा स्थापित की जा सके. उनका मानना है कि ऐसे स्मारक सिर्फ पत्थर या धातु की प्रतिमाएं नहीं होते, बल्कि नई पीढ़ी के लिए इतिहास और प्रेरणा के केंद्र बनते हैं.