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1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा, देशभक्ति का दिखा अद्भुत नजारा

मुजफ्फरपुर में देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला, जहां 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकली. विवेक कुमार की रिपोर्ट

1100 feet long tricolor
1100 फीट लंबी तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 15, 2026 at 6:57 PM IST

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मुजफ्फरपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय दृश्य देखने को मिला. 'मुजफ्फरपुर परिवार' के तत्वावधान में युवाओं ने शहर में 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. देशभक्ति के गीतों, 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' के नारों के बीच सैकड़ों युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर उत्साहपूर्वक मार्च किया.

कहां-कहां से गुजरी तिरंगा यात्रा? : यात्रा की शुरुआत अखाड़ाघाट-सिकंदरपुर रोड से हुई, जो सरैयागंज टावर, बाबा गरीबनाथ मंदिर, हरिसभा चौक, कल्याणी और अघोरिया बाजार रोड होते हुए पुनः अखाड़ाघाट रोड पर समाप्त हुई. पूरे मार्ग में विशाल तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा. तिरंगे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों पर एकत्रित हुए. इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.

100 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक : इस वर्ष तिरंगा यात्रा में झांकी के माध्यम से भारतीय सेना की वीरता, अदम्य साहस और देश की सुरक्षा में जवानों के सर्वोच्च बलिदान को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया. इसके साथ ही झांकी में बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत की गई. इसमें पटना का प्रसिद्ध गोलघर, भगवान बुद्ध की ज्ञानभूमि और विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के स्वरूप शामिल थे, जो लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने.

1100 feet long tricolor
ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक (ETV Bharat)

'मुजफ्फरपुर परिवार' के संरक्षक आकाश कुमार सहनी ने बताया कि पिछले सात वर्षों से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है. हर वर्ष 1100 फीट लंबा तिरंगा इस यात्रा का मुख्य आकर्षण रहता है. उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम और देश के प्रति कर्तव्य की भावना को और अधिक मजबूत करना है.

1100 FEET LONG TRICOLOR
मुजफ्फरपुर में राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय दृश्य (ETV Bharat)

"देश सर्वोपरि है और देशभक्ति के आगे किसी भी प्रकार की जाति या दल की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए. हर वर्ष इसी जोश और उत्साह के साथ तिरंगा यात्रा निकालकर युवाओं को राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया जाता है."- आकाश कुमार सहनी,'मुजफ्फरपुर परिवार' के संरक्षक

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