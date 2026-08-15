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1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ निकली भव्य यात्रा, देशभक्ति का दिखा अद्भुत नजारा

मुजफ्फरपुर : स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में राष्ट्रभक्ति का अद्वितीय दृश्य देखने को मिला. 'मुजफ्फरपुर परिवार' के तत्वावधान में युवाओं ने शहर में 1100 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा निकाली. देशभक्ति के गीतों, 'वंदे मातरम्' और 'जय हिंद' के नारों के बीच सैकड़ों युवाओं ने शहर के प्रमुख मार्गों पर उत्साहपूर्वक मार्च किया.

कहां-कहां से गुजरी तिरंगा यात्रा? : यात्रा की शुरुआत अखाड़ाघाट-सिकंदरपुर रोड से हुई, जो सरैयागंज टावर, बाबा गरीबनाथ मंदिर, हरिसभा चौक, कल्याणी और अघोरिया बाजार रोड होते हुए पुनः अखाड़ाघाट रोड पर समाप्त हुई. पूरे मार्ग में विशाल तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा. तिरंगे को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने घरों की छतों और खिड़कियों पर एकत्रित हुए. इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा.

100 फीट लंबे तिरंगे के साथ भव्य तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक : इस वर्ष तिरंगा यात्रा में झांकी के माध्यम से भारतीय सेना की वीरता, अदम्य साहस और देश की सुरक्षा में जवानों के सर्वोच्च बलिदान को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया गया. इसके साथ ही झांकी में बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक भी प्रस्तुत की गई. इसमें पटना का प्रसिद्ध गोलघर, भगवान बुद्ध की ज्ञानभूमि और विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय के स्वरूप शामिल थे, जो लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बने.