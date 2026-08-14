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स्वतंत्रता दिवस पर विशेष: आजादी के लिए संघर्ष की हर गाथा आज भी याद है 99 वर्षीय रामू सैनी को, बोले- जयपुर में जले थे घी के दीये

जयपुर के अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने 15-16 साल की उम्र में थामा था आंदोलन का रास्ता. पढ़िए फिरोज सैफी की रिपोर्ट.

जयपुर के अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी
जयपुर के अंतिम जीवित स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 14, 2026 at 6:36 AM IST

10 Min Read
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जयपुर : आज हम जिस खुली हवा में सांस ले रहे हैं और लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आजादी का अधिकार रखते हैं, उसके पीछे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, त्याग और बलिदान छिपा है. हजारों क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर झूले और असंख्य लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत की यातनाएं सहीं. इन्हीं गुमनाम और समर्पित सेनानियों की संघर्षगाथा को आज भी अपने सीने में संजोए हुए हैं जयपुर के रामू सैनी.

जयपुर के खो नागोरियान में वर्ष 1927 में जन्मे रामू सैनी अब 99 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, उम्र के इस पड़ाव पर भी आजादी के आंदोलन से जुड़ी उनकी यादें बेहद स्पष्ट हैं. वे उस दौर की घटनाओं को ऐसे याद करते हैं, मानो कल की ही बात हो. आजादी का नाम आते ही उनके चेहरे पर अलग चमक दिखाई देने लगती है. रामू सैनी बताते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी देश की आजादी के नाम कर दी थी.

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चाचा से मिली प्रेरणा, 1942 में आंदोलन में कूद पड़े : रामू सैनी बताते हैं कि उनके चाचा कानजी सैनी भी आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए थे, चाचा उन्हें क्रांतिकारियों की बैठकों में लेकर जाते थे. इन्हीं बैठकों और क्रांतिकारियों के विचारों ने उनके भीतर देशभक्ति की भावना पैदा की. धीरे-धीरे उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी. उनके चाचा कानजी सैनी वर्ष 1938 में आजादी के आंदोलन के दौरान शहीद हो गए.

स्वतंत्रता सेनानी रामू सैनी से बातचीत (ETV Bharat Jaipur)

देवड़ा जी मंदिर गुप्त ठिकाना : इसके बाद आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच यह भावना मजबूत हुई कि देश को आजाद कराने के लिए हर घर से कम से कम एक व्यक्ति को संघर्ष में शामिल होना चाहिए. रामू सैनी भी इसी संकल्प के साथ वर्ष 1942 में आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल हो गए. रामू सैनी के अनुसार जयपुर में उस समय क्रांतिकारी गुप्त रूप से बैठकें किया करते थे. जौहरी बाजार स्थित देवड़ा जी मंदिर भी ऐसी बैठकों का प्रमुख स्थान था. हालांकि, अंग्रेजी हुकूमत का खुफिया और मुखबिर तंत्र लगातार क्रांतिकारियों पर नजर रखता था.

उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर अंग्रेजी हुकूमत के लोग बैठक कर रहे क्रांतिकारियों को पकड़ लेते थे. इसके बाद उन्हें कलवाड़ा, खेजरोली, भोपजी, चौमूं, इटावा और दूर-दराज के जंगलों में ले जाकर छोड़ दिया जाता था. उस समय न पर्याप्त सड़कें थीं और न ही यातायात के साधन. चारों तरफ घने जंगल और जंगली जानवरों का डर रहता था. ऐसे में क्रांतिकारी भूखे-प्यासे कई दिनों तक पैदल चलकर अपने घरों तक पहुंचते थे. कई बार घर लौटने में तीन-चार दिन तक लग जाते थे. उस समय जयपुर के परकोटे के बाहर का अधिकांश इलाका जंगल जैसा था. बिजली और पक्की सड़कें नहीं थीं. आज के जयपुर की कल्पना उस दौर में करना भी मुश्किल है.

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'काठ की सजा' और कोड़ों की मार से भी नहीं टूटे हौसलें : अंग्रेजी हुकूमत क्रांतिकारियों को डराने और आंदोलन को कुचलने के लिए तरह-तरह की यातनाएं देती थी. रामू सैनी बताते हैं कि पकड़े गए क्रांतिकारियों को कई बार 'काठ की सजा' दी जाती थी. उनके अनुसार खेजड़े की लकड़ी से बने भारी तख्ते को गले में डाल दिया जाता था. दोनों हाथों को तख्ते में बने छेदों में डालकर कई-कई घंटे तक सीधे खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था. यह सजा इतनी पीड़ादायक होती थी कि कुछ ही घंटों में हाथ, कंधे और पूरा शरीर दर्द से कराह उठता था. इसके साथ ही क्रांतिकारियों को सैकड़ों कोड़े तक मारे जाते थे.

99 साल के रामू सैनी
99 साल के रामू सैनी (ETV Bharat GFX)

रामू सैनी बताते हैं कि यदि कोई अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांग लेता और आंदोलन से दूर रहने का वादा करता तो उसे छोड़ दिया जाता था, लेकिन जो क्रांतिकारी माफी मांगने से इनकार करते. उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थीं. इसके बावजूद आजादी के दीवानों के हौसले नहीं टूटे. रामू सैनी का कहना है कि क्रांतिकारियों को तब देसी राजाओं और रियासतों से कोई मदद नहीं मिलती थी, क्योंकि देसी रियासतों के ब्रिटिश हुकूमत से घनिष्ठ संबंध थे. कई बार देसी रियासतों के सिपाही ही क्रांतिकारियों की सूचना ब्रिटिश हुकूमत को देते थे.

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तड़ीपार होने के बाद जंगलों में छिपकर बिताए दिन : आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की वजह से रामू सैनी को अंग्रेजी हुकूमत ने एक बार उनके गांव से एक साल के लिए तड़ीपार कर दिया था, लेकिन इससे भी उनका हौसला नहीं टूटा. वे बताते हैं कि उस समय गांव में बिजली तक नहीं थी. दिन में वे जंगलों में छिपकर रहते और अंधेरा होने के बाद अपने घर लौटते थे. सुबह सूरज निकलने से पहले फिर जंगल की ओर चले जाते थे. उन्हें डर था कि अगर तड़ीपार किए जाने के दौरान अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया तो और भी कठोर सजा दी जाएगी. इसके बावजूद उन्होंने आंदोलन से दूरी नहीं बनाई.

घाट की गुणी और सिसोदिया रानी बाग में हुई थी फायरिंग : रामू सैनी के मुताबिक अंग्रेजी हुकूमत आंदोलनकारियों को दबाने के लिए गोली चलाने से भी पीछे नहीं हटती थी. घाट की गुणी और सिसोदिया रानी बाग के इलाके में भी क्रांतिकारियों पर फायरिंग की गई थी. हालांकि, उस घटना में किसी क्रांतिकारी को गोली नहीं लगी. क्रांतिकारी पहाड़ों की ओर भाग गए और इस तरह पुलिस की गोलियों से बच निकले. आजादी के आंदोलन के दौरान रामू सैनी के पैर में अंग्रेजी हुकूमत की गोली भी लगी थी.

लगी अंग्रेजों की गोली, बाद में काटनी पड़ी टांग : उन्होंने बताया कि एक बार सभा के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया था. इसी दौरान उनके पैर में गोली लगी. गोली का असर लंबे समय तक रहा और आजादी के बाद भी उनके पैर में उसका प्रभाव बना रहा. बाद में संक्रमण के कारण उनकी एक टांग काटनी पड़ी. रामू सैनी बताते हैं कि उन्होंने राजस्थान के कई प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में काम किया. इनमें हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पंड्या, माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, ओम दत्त शास्त्री और रामचरण जोशी जैसे नाम शामिल हैं. उन्होंने वर्ष 1942 के सत्याग्रह आंदोलन में भी हिस्सा लिया था. इसी दौरान उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का अवसर मिला.

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साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी से हुई मुलाकात : रामू सैनी बताते हैं कि वे भगवती प्रसाद गुप्ता के साथ पैदल चलते हुए अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम पहुंचे थे. वहां उन्हें महात्मा गांधी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. वे करीब एक सप्ताह तक साबरमती आश्रम में रहे. महात्मा गांधी को याद करते हुए रामू सैनी बताते हैं कि गांधीजी बेहद दुबले-पतले थे और धोती पहनते थे. वे रोजाना करीब एक घंटे चरखे पर सूत कातते थे. उनकी उम्र अधिक होने के बावजूद वह काफी तेज चलते थे. उनके साथ चलने के लिए कई बार दौड़ना पड़ता था. गांधीजी लोगों से चलते-चलते ही बातचीत किया करते थे.

जयपुर में जले घी और तिल के तेल के दीए : देश की आजादी की घोषणा वाले दौर को याद करते हुए रामू सैनी की आंखों में आज भी खुशी झलकती है. वे बताते हैं कि जब लोगों को पता चला कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने जा रहा है तो हर तरफ उत्साह और खुशी का माहौल बन गया. आजादी की पूर्व संध्या पर जयपुर में देसी घी और तिल के तेल के दीप जलाए गए. खो नागोरियान में भी लोगों ने तिल के तेल के दीपक जलाकर आजादी का स्वागत किया. ऐसा लग रहा था जैसे पूरे शहर में दिवाली मनाई जा रही हो. रामू सैनी के मुताबिक आजादी का जश्न केवल एक दिन तक सीमित नहीं रहा. कई दिनों तक जुलूस निकले और करीब एक सप्ताह तक लोग खुशी मनाते रहे. खुशी इतनी ज्यादा थी कि लोग अपने आंसू तक नहीं रोक पा रहे थे.

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देश के विभाजन का दर्द : आजादी के उस दौर और वर्तमान भारत की तुलना करते हुए रामू सैनी कहते हैं कि वो समय बेहद कठिन था. लोगों को न बोलने की आजादी थी और न अपनी बात रखने की. गांव में यदि कोई सिपाही पहुंच जाता था तो लोग डर के मारे घरों में छिप जाते थे. आज देश में लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात रखने और बोलने की आजादी है. उस दौर में जनता पर बहुत जुल्म हुआ और लोग बेहद परेशान थे. रामू सैनी आजादी की खुशी के साथ देश के विभाजन का दर्द भी याद करते हैं. वे कहते हैं कि देश आजाद हुआ, लेकिन इसी के साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में देश के दो टुकड़े हो गए. यह घटना उनके लिए आज भी दुखद है.

मौजूदा राजनीति से मायूस हैं रामू सैनी : 99 साल की उम्र में भी देश की वर्तमान राजनीति पर रामू सैनी की नजर है. सैनी कहते हैं कि जब देश गुलाम था, तब लोग इस उम्मीद में आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे कि देश आजाद होगा तो सब अच्छा होगा, लेकिन आज उन्हें लगता है कि राजनीतिक दलों में देश से ज्यादा अपने-अपने स्वार्थ हावी हो गए हैं. आजादी की लड़ाई में लोगों ने अपने सुख, परिवार और जवानी तक देश के लिए कुर्बान कर दी. ऐसे में आज की पीढ़ी को आजादी की कीमत समझनी चाहिए और देशहित को सर्वोपरि रखना चाहिए. रामू सैनी की कहानी सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की जीवंत गवाही है जिसने गुलामी देखी, अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार सहा, संघर्ष किया और फिर आजादी का सूरज उगते देखा.

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