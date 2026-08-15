महिलाओं पर चढ़ा देशभक्ति का रंग; फिरोजाबाद के बाजार में तिरंगा चूड़ियों की डिमांड बढ़ी

महिलाओं पर चढ़ा देशभक्ति का रंग; फिरोजाबाद के बाजार में तिरंगा चूड़ियों की डिमांड बढ़ी
फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर और सुहाग नगरी के नाम से देश भर में जाना जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 8:00 AM IST
फिरोजाबाद: चूड़ियां जहां एक तरफ महिलाओं के सुहाग और सौंदर्य की प्रतीक मानी जाती हैं. वहीं, त्योहारों के अनुसार इनका रंग भी बदलता रहता है. इस बार इन चूड़ियों पर तिरंगे का रंग चढ़ा है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बाजारों में तिरंगा रंग की चूड़ियां दुकानों में खूब सजीं हैं. इनकी बिक्री भी जमकर हो रही है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर विभिन्न स्कूल-कॉलेजों में होने वाले कार्यक्रमों के मद्देनजर इनकी डिमांड में स्थानीय स्तर पर अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है.
फिरोजाबाद को चूड़ियों का शहर और सुहाग नगरी के नाम से देश भर में जाना जाता है. इसकी वजह है कि यहां बड़े पैमाने में कांच की चूड़ियों का उत्पादन होता है. चूड़ियां महिलाओं के सुहाग की प्रतीक तो होती ही हैं, साथ ही यह महिलाओं के सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं. महिलाओं के 16 श्रंगार में चूड़ियां बेहद अहम होतीं है.
वैसे तो चूड़ियों का उत्पादन फिरोजाबाद शहर में होता है लेकिन इनकी डिमांड पूरे देश मे रहती है. खासकर हिंदी भाषी राज्यों में चूड़ियों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है. उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, बंगाल में यह चूड़ियां विशेष तौर पर बिकती हैं.
100 यूनिटों में होता है चूड़ियों का निर्माण: वैसे तो फिरोजाबाद में चूड़ियों के डेकोरेशन का काम घर-घर मे होता है, लेकिन इसका उत्पादन लगभग 100 कारखानों में होता है. लगभग चार से पांच लाख मजदूरों की जीविका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस काम से जुड़े हैं. फिरोजाबाद में 100 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर है.
त्योहारों के हिसाब से बदलता है चूड़ियों का रंग: वैसे तो यह चूड़ियां सदाबहार है और हर रंग में बनती हैं और उनकी बिक्री भी होती है. ज्यादातर महिलाएं साड़ियों के रंग से मैच करने वाली चूड़ियों को ही खरीदना पसंद करतीं है, लेकिन त्योहारों के हिसाब से भी अलग-अलग रंग वाली चूडियों की बिक्री होती है.
रक्षाबंधन और हरियाली तीज पर हरे रंग की चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता तो करवाचौथ पर लाल रंग की चूड़ियों की खरीदारी होती है. इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा कलर की चूड़ियां खूब बिक रहीं है.
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