80वें स्वाधीनता दिवस पर पीसीसी में झंडारोहण, डोटासरा और जूली बोले- 'कमजोर की जा रही हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं'
स्वतंत्रता दिवस पर डोटासरा और जूली ने झंडारोहण कर केंद्र सरकार पर संविधान, लोकतंत्र, दलित-ओबीसी अधिकारों और बेरोजगारी के मुद्दों पर हमला बोला.
Published : August 15, 2026 at 11:48 AM IST
जयपुर: 80वां स्वाधीनता दिवस देश और प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुबह 7.30 बजे झंडारोहण किया. इस दौरान डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान किया. इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, ब्रज किशोर शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया. इधर स्वाधीनता दिवस के मौके पर डोटासरा और जूली ने आजादी के मायने से लेकर संविधान और लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति तक सरकार को घेरा. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और दलित, ओबीसी तथा युवाओं से जुड़े सवालों की अनदेखी हो रही है.
डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक दिन की देन नहीं है. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी और देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. जेल की यातनाएं सही, लाठियां खाईं और फांसी के फंदे पर झूलकर देश को आजादी दिलाई.उन्होंने कहा कि आजादी के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, जिसने हर नागरिक को समान अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया. एक वोट की ताकत से सरकार बनती है और वही वोट सरकार को सत्ता से बाहर भी कर सकता है, यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है.
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केंद्र सरकार संविधान की भावना के खिलाफ: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी सरकार संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, बल्कि जनता की आवाज होता है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. डोटासरा ने दलित समाज से जुड़े हालिया विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि जातिगत भेदभाव या दलितों का उत्पीड़न होता है तो ऐसी घटनाएं पूरे देश के लिए चिंता का विषय हैं. डोटासरा ने कहा कि युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सवाल कर रहे हैं. जब वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 'न डरेगी, न झुकेगी'. वह संघर्ष करती रहेगी.
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सरकार ने संविधान को कमजोर किया: बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी केंद्र सरकार को कठघरे में खड़ा किया. जूली ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत के कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं. आजादी के बाद देश ने बहुत तरक्की की, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालात लोकतंत्र को लेकर चिंता पैदा करते हैं. जूली ने आरोप लगाया कि पिछले करीब 12 वर्षों में सरकार की उपलब्धि वोट चोरी, ईवीएम से छेड़छाड़, संविधान को कमजोर करने और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना ही है. जूली ने कहा कि देश के युवाओं के सामने रोजगार का सवाल है, किसान परेशान हैं, छात्र अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और गरीब-मजदूर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन सवालों का समाधान करने के बजाय जाति, धर्म और संप्रदाय की राजनीति को प्राथमिकता दे रही है.
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वोट जनता का, फैसला कहीं और: दल-बदल की राजनीति पर जूली ने कहा कि जनता किसी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देती है, लेकिन चुनाव के बाद मोदी सरकार साम-दाम-दंड-भेद के आधार पर जनप्रतिनिधियों को अलग-अलग तरीकों से तोड़ने की कोशिश करती है. वोट जनता का होता है, लेकिन उसका फैसला कहीं और होता है. इससे मतदाता के जनादेश का सम्मान नहीं होता. जूली ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हल्द्वानी दौरे और अलवर में उनके मंदिर जाने के बाद किए गए शुद्धिकरण को लेकर कहा कि इससे पता चलता है कि दलितों को लेकर भाजपा और संघ की सोच क्या है.
ओबीसी आरक्षण पर भी सरकार को घेरा: राजस्थान में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर जूली ने कहा कि आरक्षण संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था के तहत लागू हुआ है. हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है. लेकिन राजस्थान में ओबीसी आरक्षण को कमजोर किया जा रहा है और ओबीसी को कम प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है. ऐसा करके सरकार जातियों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है. पहले अंग्रेज ‘फूट डालो राज करो’ की नीति पर काम करते हुए जातियों को आपस में लड़ाते थे, अब उसी नीति पर भाजपा चल रही है.