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80वें स्वाधीनता दिवस पर पीसीसी में झंडारोहण, डोटासरा और जूली बोले- 'कमजोर की जा रही हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं'

जयपुर: 80वां स्वाधीनता दिवस देश और प्रदेश में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सुबह 7.30 बजे झंडारोहण किया. इस दौरान डोटासरा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का आह्वान किया. इस मौके पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत, ब्रज किशोर शर्मा, विधायक प्रशांत शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पर झंडारोहण किया. इधर स्वाधीनता दिवस के मौके पर डोटासरा और जूली ने आजादी के मायने से लेकर संविधान और लोकतंत्र की मौजूदा स्थिति तक सरकार को घेरा. दोनों नेताओं ने आरोप लगाया कि देश में लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है और दलित, ओबीसी तथा युवाओं से जुड़े सवालों की अनदेखी हो रही है.

डोटासरा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति या एक दिन की देन नहीं है. महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी और देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया. जेल की यातनाएं सही, लाठियां खाईं और फांसी के फंदे पर झूलकर देश को आजादी दिलाई.उन्होंने कहा कि आजादी के बाद डॉ. भीमराव अंबेडकर ने देश को संविधान दिया, जिसने हर नागरिक को समान अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी का अवसर दिया. एक वोट की ताकत से सरकार बनती है और वही वोट सरकार को सत्ता से बाहर भी कर सकता है, यही भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है.

डोटासरा का सरकार पर हमला (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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केंद्र सरकार संविधान की भावना के खिलाफ: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि दिल्ली में बैठी सरकार संविधान की भावना के अनुरूप काम नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष सरकार का दुश्मन नहीं, बल्कि जनता की आवाज होता है, लेकिन विपक्ष की आवाज को दबाने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है. डोटासरा ने दलित समाज से जुड़े हालिया विवादों का जिक्र करते हुए कहा कि आजादी के 80 साल बाद भी यदि जातिगत भेदभाव या दलितों का उत्पीड़न होता है तो ऐसी घटनाएं पूरे देश के लिए चिंता का विषय हैं. डोटासरा ने कहा कि युवा रोजगार, शिक्षा और अपने भविष्य को लेकर सवाल कर रहे हैं. जब वे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते हैं तो उनकी आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है. राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी 'न डरेगी, न झुकेगी'. वह संघर्ष करती रहेगी.