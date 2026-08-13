स्वतंत्रता दिवस 2026 : सीएम साय रायपुर में करेंगे ध्वजारोहण, सुरक्षा बलों की टुकड़ियां परेड रिहर्सल में जुटी
रायपुर में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अंतिम चरण में है. पुलिस परेड ग्राउंड में प्लाटून तैयारियों में जुटे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 13, 2026 at 1:04 PM IST
रायपुर : आजादी का जश्न बड़े धूमधाम से हर साल की तरह इस साल भी राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मनाया जाएगा. आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे. इस बार स्वतंत्रता दिवस में 16 प्लाटून शामिल हैं. जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल के साथ ही डॉग शो और हॉर्स शो के साथ ही स्कूली बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र होंगे. पुलिस परेड ग्राउंड में 15 अगस्त के दिन सुरक्षा के कड़े और पुख्ता इंतजाम भी पुलिस के द्वारा किए गए हैं.
29 जुलाई से चल रही परेड की रिहर्सल
परेड प्रभारी सूरज सिंह परिहार ने बताया कि "स्वतंत्रता दिवस परेड की तैयारी 29 जुलाई से की जा रही है. जिसका अंतिम रिहर्सल 13 अगस्त को होगा. राज्य स्तरीय परेड होने की वजह से स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे.
आयोजन की भव्य तैयारी की जा रही है. स्वतंत्रता दिवस के मुख्य परेड समारोह में इस बार 16 प्लाटून शामिल होंगे. जिसमें जिसमें सेंट्रल फोर्सज की टुकड़ियां, जिला बल टुकड़ियां होंगी. इन 16 प्लाटून्स में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की टुकड़ी भी है जबकि एक टुकड़ी बिहार से भी आई हुई है- सूरज सिंह परिहार,परेड प्रभारी
परेड में कई दल शामिल
सेंट्रल फोर्सेज की टुकड़ी में सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसफ की टुकड़ी भी इस प्लाटून में शामिल है. जेल और नगर सेना की टुकड़ी के साथ ही NCC भी शामिल है. स्वान दल और अश्वारोही दल भी शामिल है. मुख्य परेड के आयोजन के बारे में उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी मार्च पास्ट का कार्यक्रम होगा. उसके बाद मुख्यमंत्री का अभिभाषण के बाद मेडल सेरिमनी डॉग शो और हॉर्स शो के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया जाएगा.
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