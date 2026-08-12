स्वतंत्रता दिवस पर बीकानेर में राज्य स्तरीय समारोह, जानें आपके जिले में कौन फहराएगा तिरंगा
राजस्थान सरकार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मंत्रियों को जिलावार जिम्मेदारी सौंपी है. 24 जिलों में मंत्री और बाकी जिलों में कलेक्टर झंडारोहण करेंगे.
Published : August 12, 2026 at 7:34 AM IST
जयपुर: इस बार राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस समारोह बेहद खास और भव्य तरीके से मनाया जा रहा है. इस वर्ष राज्य स्तरीय मुख्य समारोह बीकानेर में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे. कार्यक्रम को लेकर बीकानेर में तैयारियां अंतिम चरणों में हैं.
राज्य सरकार ने जिला स्तरीय स्वाधीनता दिवस कार्यक्रमों के लिए भी आधिकारिक व्यवस्था तय कर दी है. सरकार ने विभिन्न जिलों में झंडारोहण के लिए राज्य के मंत्रियों को अधिकृत किया है. नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के 24 जिलों में मंत्री झंडारोहण करेंगे, जबकि शेष अन्य जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी लेंगे.
इसे भी पढ़ें: स्वतंत्रता दिवस से पहले जैसलमेर बॉर्डर पर BSF का ऑपरेशन अलर्ट, सरहद पर बढ़ी चौकसी
प्रमुख जिलों में झंडारोहण की सूची: उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी अजमेर में और प्रेमचंद बैरवा भीलवाड़ा में तिरंगा फहराएंगे. जयपुर में राज्यवर्धन सिंह, बीकानेर से सटे फलोदी में गजेंद्र सिंह, कोटा में मदन दिलावर, जोधपुर में जोगाराम पटेल, अलवर में संजय शर्मा, उदयपुर में बाबूलाल खराड़ी और बाड़मेर में के.के. विश्नोई को जिम्मेदारी दी गई है.
इसी प्रकार सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा, टोंक में कन्हैयालाल चौधरी, भरतपुर में सुरेश सिंह रावत, ब्यावर में अविनाश गहलोत, हनुमानगढ़ में सुमित गोदारा, पाली में जोराराम कुमावत, प्रतापगढ़ में हेमंत मीणा, चित्तौड़गढ़ में गौतम कुमार दक, सीकर में झाबर सिंह खर्रा, बूंदी में हीरालाल नागर, सिरोही में ओटाराम देवासी, नागौर में मंजू बाघमार, डीडवाना-कुचामन में विजय सिंह, डीग में जवाहर सिंह बेढम और जालौर में जोगेश्वर गर्ग झंडारोहण करेंगे.
इन जिलों में मंत्री करेंगे झंडा रोहण :-
- दीया कुमारी- अजमेर
- प्रेमचंद बैरवा- भीलवाड़ा
- किरोड़ी लाल मीणा- सवाई माधोपुर
- गजेंद्र सिंह- फलोदी
- राज्यवर्धन सिंह - जयपुर
- मदन दिलावर- कोटा
- कन्हैयालाल चौधरी- टोंक
- जोगाराम पटेल- जोधपुर
- सुरेश सिंह रावत -भरतपुर
- अविनाश गहलोत- ब्यावर
- सुमित गोदारा- हनुमानगढ़
- जोराराम कुमावत पाली
- बाबूलाल खराड़ी- उदयपुर
- हेमंत मीणा- प्रतापगढ़
- संजय शर्मा- अलवर
- गौतम कुमार दक- चित्तौड़गढ़
- झाबर सिंह खर्रा- सीकर
- हीरालाल नागर- बूंदी
- ओटाराम देवासी- सिरोही
- मंजू बाघमार -नागौर
- विजय सिंह -डीडवाना कुचामन
- के के विश्नोई- बाड़मेर
- जवाहर सिंह बेढम- डीग
- जोगेश्वर गर्ग- जालौर