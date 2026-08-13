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गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो संभल जाएं, 15 अगस्त तक कई रास्ते रहेंगे बंद; देखें रूट डायवर्जन प्लान

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है.

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गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे संदिग्ध वाहनों की हो रही जांच (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 10:06 AM IST

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Updated : August 13, 2026 at 11:05 AM IST

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नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. लाल किले में होने वाले कार्यक्रम और रिहर्सल को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है. एनएच-9, यूपी गेट, महाराजपुर, सीमापुरी, भोपुरा और लोनी बॉर्डर समेत कई मार्गों से व्यावसायिक वाहनों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित लाल किले में 13 अगस्त को रिहर्सल कार्यक्रम और 15 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. इसे लेकर रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान 13 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक और मुख्य कार्यक्रम के दौरान 14 अगस्त 2026 को रात 8:00 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन किया गया है. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि दिल्ली जाने से पहले रूट की जानकारी जरूर लेकर निकले और प्रतिबंधित मार्गो पर जाने से बचें.

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, अस्थाई रूप से व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए गए मार्गों से केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित वाहन ही आवागमन कर सकेंगे. किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग करने की सलाह है.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी किया गया डायवर्जन प्लान

  • नेशनल हाईवे 9 से यूपी गेट होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्य, और भारी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होगा.
  • डाबर तिराहे से महाराजपुर होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्य और भारी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा.
  • मोहन नगर से सीमापुरी होते हुए सभी प्रकार के हल्के, मध्य और भारी व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
  • भोपुरा बॉर्डर से सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश बंद रहेगा.
  • लोनी बॉर्डर से सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
  • मेरठ स्थित काशी टोल प्लाजा से गाजियाबाद की ओर और भोजपुरी एंट्री, आईएमएस कॉलेज और आईपीएम कॉलेज एंट्री पॉइंट से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के, मध्य और भारी व्यावसायिक वाहनों का प्रवेश पूर्ण रूप से बंद रहेगा.
  • पुश्ता खजूरी मार्ग से दिल्ली के और सभी प्रकार के व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.
  • सूर्य नगर बॉर्डर से दिल्ली की ओर सभी प्रकार के हल्के, मध्य और भारी व्यावसायिक वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.

आगामी स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली से सटी गाजियाबाद की सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता कर दिया गया है. गाजियाबाद पुलिस द्वारा आवागमन कर रहे संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही है. गाजियाबाद से दिल्ली में दाखिल होने वाले प्रमुख मार्गों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है.

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Last Updated : August 13, 2026 at 11:05 AM IST

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