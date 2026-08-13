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गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं तो संभल जाएं, 15 अगस्त तक कई रास्ते रहेंगे बंद; देखें रूट डायवर्जन प्लान

नई दिल्ली: स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. लाल किले में होने वाले कार्यक्रम और रिहर्सल को देखते हुए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन प्लान जारी किया है. एनएच-9, यूपी गेट, महाराजपुर, सीमापुरी, भोपुरा और लोनी बॉर्डर समेत कई मार्गों से व्यावसायिक वाहनों की दिल्ली में एंट्री प्रतिबंधित रहेगी.

गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली की ओर जाने वाले वाहन चालकों के लिए एडवाइजरी जारी की है. मिली जानकारी के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 को को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली स्थित लाल किले में 13 अगस्त को रिहर्सल कार्यक्रम और 15 अगस्त को मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है. इसे लेकर रिहर्सल कार्यक्रम के दौरान 13 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक और मुख्य कार्यक्रम के दौरान 14 अगस्त 2026 को रात 8:00 बजे से 15 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति तक गाजियाबाद से दिल्ली जाने वाले व्यावसायिक वाहनों के लिए डायवर्जन किया गया है. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि दिल्ली जाने से पहले रूट की जानकारी जरूर लेकर निकले और प्रतिबंधित मार्गो पर जाने से बचें.

डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, अस्थाई रूप से व्यावसायिक वाहनों के लिए प्रतिबंधित किए गए मार्गों से केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम से संबंधित वाहन ही आवागमन कर सकेंगे. किसी भी असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गो का प्रयोग करने की सलाह है.