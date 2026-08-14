स्वतंत्रता दिवस 2026: रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे ध्वजारोहण
15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 14, 2026 at 7:14 AM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षाेल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन होगा. 15 अगस्त को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करेंगे. सीएम परेड की सलामी लेंगे.
रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां
स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए गुरुवार को पुलिस परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल की गई. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम और एडीजी विवेकानंद सिन्हा की मौजूदगी में रायपुर पुलिस आयुक्त संजीव शुक्ला के साथ ही कलेक्टर गौरव सिंह ने समारोह के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया. फुल ड्रेस रिहर्सल में मुख्यमंत्री के सुरक्षा अधिकारी हरीश तिवारी ने मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचकर ध्वजारोहण किया. उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी भी ली.
पुलिस परेड ग्राउंड में आकर्षक मार्च पास्ट
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पुलिस परेड ग्राउंड में 17 प्लाटून आकर्षक मार्च पास्ट करेंगे. जिसमें सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, बिहार पुलिस सहित छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल पुरुष, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महिला, छत्तीसगढ़ पुलिस (पुरुष), जेल पुलिस (पुरुष), नगर सेना (पुरुष), नगर सेना (महिला), एनसीसी की बालक-बालिका टुकड़ियां, घुड़सवार दल, डॉग स्क्वॉड एवं बैंड प्लाटून शामिल होंगे.
महिला बैगपाइपर बैंड
वहीं महिला बैगपाइपर बैंड आरक्षक सोनबती ठाकुर के नेतृत्व में प्रस्तुति दी जाएगी, जो मार्चिंग प्रेजेंटेशन होगी. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वतंत्रता दिवस समारोह में पुलिस अधिकारियों को पदक-अलंकरणों से भी सम्मानित करेंगे.
स्कूल के बच्चे देंगे आकर्षक प्रस्तुति
स्कूली विद्यार्थियों की आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होगी. स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार करीब 843 स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी. इसमें उतर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग, पश्चिम छत्तीसगढ़ दुर्ग संभाग और मध्य छत्तीसगढ़ रायपुर संभाग के स्कूल के बच्चे प्रस्तुती देंगे.