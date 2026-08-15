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independence day 2026 : सीमावर्ती गांवों में गूंजा भारत माता का जयघोष, बीएसएफ जवानों ने तिरंगे संग निकाली बाइक रैली

47 वीं वाहिनी के कमांडेंट विजेंद्र नाथ गंगोली ने समापन समारोह में संबोधित करते हुए 'हर घर तिरंगा' अभियान के महत्व पर प्रकाश डाला तथा सभी से राष्ट्रीय ध्वज को गर्व के साथ अपने घरों में फहराने और तिरंगे के मूल्यों को अपने विचारों, शब्दों एवं कार्यों में अपनाने का आह्वान किया.

बाड़मेर: सीमा सुरक्षा बल के डायमंड जुबली वर्ष के उपलक्ष्य में 'हर घर तिरंगा अभियान' के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया. रैली को बीएसएफ 47 वीं वाहिनी के कमांडेंट विजेंद्र नाथ गंगोली ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान एवं गौरव की भावना को और मजबूत करने के उद्देश्य से निकली इस तिरंगा यात्रा में बीएसएफ के जवानों ने बड़े जोश और उत्साह के साथ भाग लिया. रैली नवातला उच्च माध्यमिक विद्यालय, सिंगानिया मोड़ एवं रते का तला राजकीय विद्यालय से होते हुए बीओपी नयाताला में संपन्न हुई. यहां पर समापन समारोह आयोजित किया गया. इसमें बीएसएफ 47 वीं वाहिनी के अधिकारियों और जवानों के साथ स्थानीय सरपंच भारताराम के साथ ग्रामीण मौजूद रहे.

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उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान, सशस्त्र बलों के शौर्य तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं आकांक्षाओं का प्रतीक है. गंगोली ने विद्यार्थियों एवं ग्रामीणों को अपने दैनिक जीवन में देशभक्ति को अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करने, अनुशासन बनाए रखने, साथी नागरिकों का सम्मान करने एवं समाज में सकारात्मक योगदान देने पर बल दिया. उन्होंने विद्यार्थियों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने, अनुशासित रहने तथा चुनौतियों से कभी निराश न होने के लिए प्रेरित किया और कहा कि युवा देश की शक्ति एवं भविष्य हैं.

तिरंगा फहराते बीएसएफ जवान (ETV Bharat Barmer)

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डायमंड जुबली वर्ष पर गर्व: उन्होंने आगे कहा कि बीएसएफ का डायमंड जुबली वर्ष छह दशकों की समर्पित सेवा, साहस एवं राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का गौरवपूर्ण पड़ाव है. उन्होंने कहा कि बीएसएफ के कार्मिक 'Duty Unto Death' के आदर्श वाक्य के साथ सीमाओं पर दृढ़ता से डटे हुए हैं तथा सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखते हुए राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं. कमांडेंट ने सभी प्रतिभागियों से भारतीय नागरिक होने पर गर्व करने तथा तिरंगे द्वारा प्रदर्शित साहस, शांति, समृद्धि, एकता एवं राष्ट्रीय अखंडता जैसे मूल्यों को सामूहिक रूप से बनाए रखने का आह्वान किया. उन्होंने विशेष रूप से विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक एवं मजबूत, आत्मनिर्भर तथा विकसित भारत के भावी कर्णधार बनने के लिए प्रेरित किया.