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आजादी के दिन घर वापसी, खुले भोपाल-इंदौर जेल के दरवाजे, 2 महिलाओं सहित 27 कैदी रिहा

अच्छे आचरण ने कैदियों को दिलाई आजादी, भोपाल-इंदौर सेंट्रल जेल से 27 बंदी रिहा. अपनों को देख आंखें हुईं नम. आबिद मुमताज/संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.

27 prisoners released in MP jail
इंदौर सेंट्रल जेल से 12 कैदी हुए रिहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 15, 2026 at 3:16 PM IST

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भोपाल/इंदौर: राजधानी भोपाल के सेन्ट्रल जेल से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 कैदियों को रिहा किया गया है. जिसमें एक महिला बंदी भी शामिल रही. साथ ही साथ इन्हें बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया गया. रिहा हुए बंदियों ने कहा कि, अब वह सामाज में बेहतर काम करके अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे. उन्होंने अपराध नहीं करने का भी प्रण लिया. इनकी रिहाई जेल रिहाई नीति 2025 के तहत की गयी है. वहीं इंदौर में भी एक महिला सहित 12 बंदियों की रिहाई हुई.

भोपाल सेंट्रल जेल से 15 कैदी हुए रिहा
मध्य प्रदेश के कैदियों के लिए 80वां स्वतंत्रता दिवस खुशियां से भरा रहा. भोपाल केंद्रीय जेल में सजा काट रहे बंदियों के लिए आजादी का पैगाम लेकर आया. भोपाल सेन्ट्रल जेल से 15 अगस्त को राज्य शासन से सजा माफी का लाभ प्राप्त करने वाले एक महिला सहित 15 बंदियों को रिहा कर दिया गया. जिसमें एक महिला कैदी भी शामिल है. इन कैदियों को बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी किया गया.

स्वतंत्रता दिवस पर भोपाल जेल से रिहा हुए 15 बंदी (ETV Bharat)

जेल अधीक्षक महेंद्र सिंह परमार ने उन्हें आजादी की वर्षगांठ पर जेल से आजाद होने पर बधाई दी और बेहतर सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया. जेल अधीक्षक महेंद्र सिंह परमार ने बताया कि, ''कैदियों को जेल में रोजगार के लिए प्रशिक्षण भी दिया गया है. ताकि वह बाहर जाकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अच्छे कार्यों को कर सकें.''

bhopal Jail 15 prisoners released
अपनों को देख कैदियों की आंखें हुईं नम (ETV Bharat)

अब बेहतर जीवन जीने की लिया प्रण
रिहा हुए बंदी कमलेश बंसी ने कहा, ''उसने कोई अपराध नहीं किया था लेकिन होनी को कौन टाल सकता है.'' बंसी बोले कि, ''जेल में वह अच्छे से रहे. अब जेल से बाहर आकर नया जीवन जियेंगे.'' वहीं, रिहा हुए कैदी रामू ने बताया कि, ''एक लड़के की हत्या में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे थे, जिन्हें रिहा किया गया है. अब समाज में वह बेहतर जीवन जियेंगे उन्होंने अपराध नहीं करने की भी लोगों से अपील की है.

आजादी के दिन घर वापसी
आजादी के दिन घर वापसी (ETV Bharat)

इंदौर सेंट्रल जेल से महिला सहित 12 कैदी रिहा
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंदौर के सेंट्रल जेल में महिला सहित 12 बंदियों को रिहा किया गया. जिन कैदियों को जेल से रिहा किया गया वह हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे. लेकिन उनके अच्छे आचरण और जेल के नए नियमों के तहत उन्हें उनकी सजा में राहत देते हुए उन्हें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिहाई दी गई है.

मध्य प्रदेश में जेल नीति में बदलाव होने के चलते पांच अवसरों पर जिसमें 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, भीमराव अंबेडकर जयंती और बिरसा मुंडा जयंती पर कैदियों को रिहा किया जाता है. जिन कैदियों को रिहा किया जाता है उनके अपराधों की पहले समीक्षा की जाती है और उनके आचरण को भी देखा जाता है. उसके बाद ही उन्हें रिहा किया जाता है. इसी कड़ी में कुल 11 पुरुष कैदी केंद्रीय जेल इंदौर से और एक महिला कैदी जिला जेल से पात्र पाए गए. इसके तहत 12 कैदियों को रिहा किया गया.

सभी बंदी हत्या के मामले में थे जेल में
जिन कैदियों को रिहा किया, उन सभी पर हत्या का मामला दर्ज था. लेकिन ऐसी परिस्थितियों बन जाने के कारण उन्होंने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया था. लेकिन जेल में रहते हुए उनके आचरण और व्यवहार को देखते हुए ही उनकी सजा में राहत देते हुए उन्हें रिहा किया गया. जेल के अंदर रहते हुए कैदियों ने चटाई बुनाई के साथ ही अलग-अलग तरह का काम भी सीखा और बड़ी मात्रा में पारिश्रमिक भी इकट्ठा किया. रिहाई के दौरान उन्हें उनका पारिश्रमिक भी दिया गया है.

साथ ही जेल से छूटने पर उन्हें अपराध नहीं करने की शपथ भी दिलवाई गई. साथ ही उनका शॉल और श्रीफल देकर सम्मान किया. कैदी जब जेल से बाहर निकले तो उनकी और उनके परिजन की आंखों में आंसू आ गए.

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