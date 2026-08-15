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स्वतंत्रता दिवस 2026: सुकमा के मुनूरकोंडा के 30 DRG जवानों की बहादुरी को किया गया सलाम

DRG जवानों की बहादुरी को सलाम ( ETV Bharat )

सुकमा: बस्तर के खतरनाक और घने जंगलों में जब हर कदम चुनौती और हर मोड़ पर खतरा हो, तब देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए डटे रहना ही असली वीरता कहलाती है. मुनूरकोंडा के जंगलों में 22 नवंबर 2024 को हुई भीषण मुठभेड़ में अदम्य साहस, धैर्य और कर्तव्यनिष्ठा का परिचय देने वाले DRG के 30 उन वीर जवानों को आज स्वतंत्रता दिवस पर वीरता पदक से सम्मानित किया गया है. यह पदक उन जवानों के साहस, त्याग और पेशेवर दक्षता की पहचान है, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने कदम पीछे नहीं खींचे.





मुनूरकोंडा के जंगलों में हुआ था नक्सलियों से सामना

22 नवंबर 2024 को जिला सुकमा पुलिस के नेतृत्व में सुरक्षा बल नक्सल विरोधी अभियान पर थे. भेज्जी थाना क्षेत्र के मुनूरकोंडा के दुर्गम जंगल-पहाड़ी इलाके में सुरक्षा बलों का प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सशस्त्र नक्सलियों से सामना हुया. देखते ही देखते दोनों ओर से भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई. घने जंगल, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियां और बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच DRG जवानों ने संयम और साहस के साथ मोर्चा संभाला. जवानों के बीच बेहतर तालमेल और टीम भावना ने अभियान को मजबूती दी. सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के बाद नक्सली पीछे हटने को मजबूर हुए. अभियान के बाद घटनास्थल की तलाशी में 10 नक्सलियों के शव बरामद हुए. मुठभेड़ स्थल से AK-47, SLR, INSAS, 9 एमएम पिस्टल सहित विभिन्न हथियार बरामद किए गए.





वीरता पदक से किया गया सम्मानित

इस अभियान में असाधारण वीरता, धैर्य, नेतृत्व क्षमता और व्यावसायिक दक्षता का परिचय देने वाले DRG के 30 जवानों को छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस मुख्यालय की अनुशंसा पर वीरता पदक प्रदान किया गया है. इन जवानों के लिए यह सम्मान सिर्फ एक पदक नहीं, बल्कि उस कठिन ड्यूटी की पहचान है, जिसमें उन्होंने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अपने कर्तव्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी.





इन 30 जांबाजों को मिला वीरता पदक



1. सोढ़ी अजय

2. सोढ़ी रामा

3. सेमल रमेश

4. कुहराम राम बाबू

5. माड़वी कैसा

6. पण्डा रोहित

7. वेट्टी छोटेलाल

8. सोयम जोगा

9. करतम लिंगा

10. जयसिंग नाग

11. राजेंद्र नाग

12. रामधार कश्यप