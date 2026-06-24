जेएलएन अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों का अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार, चरमराई व्यवस्था
वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहा है.
Published : June 24, 2026 at 3:40 PM IST
अजमेर: संभाग के सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों ने वेतन नहीं मिलने से काम का बहिष्कार कर दिया है. इससे अस्पताल में सफाई व्यवस्था चरमा रही है. वहीं मरीज को ट्रॉली और व्हील चेयर पर लाने ले जाने के लिए परिजनों को खुद ही मशक्कत करनी पड़ रही है.
बुधवार को जेएलएन अस्पताल के सभी वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों ने अनिश्चितकालीन तक कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की है. वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों का आरोप है कि ठेकेदार उन्हें समय पर वेतन नहीं दे रहा है. किसी वार्ड बॉय को डेढ़ माह तो किसी को चार माह से वेतन नहीं मिला है. उनका कहना है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा है.
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वार्ड बॉय जितेंद्र ने बताया कि अस्पताल में सभी वार्ड बॉय की डेढ़ माह से वेतन नहीं मिला है. पिछले माह वेतन नहीं मिला है और उसे महत्व का वेतन भी मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है. ऐसे में सभी वार्ड बॉय चिंतित है. उनका आरोप है कि पीएफ का पैसा भी ठेकेदार समय पर जमा नहीं करवा रहे हैं. आमजन को परेशानी हो रही है, लेकिन वेतन नहीं मिलने से हम भी परेशान हैं. ठेकेदार केवल आश्वासन का झुनझुना थमा रहे हैं. परिवार की चिंता ने मजबूरन सभी को हड़ताल पर उतरने पर मजबूर कर दिया है. उन्होंने कहा कि केवल वार्ड बॉय ही नहीं बल्कि सफाईकर्मियों के साथ भी यही हालत है.
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सफाईकर्मी लता ने बताया कि उनके पति कमाते नहीं हैं. वह सफाईकर्मी की नौकरी ठेकेदार के अधीन कर रही हैं, लेकिन चार माह से ठेकेदार ने वेतन नहीं दिया है. इस कारण परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो गया है. अस्पताल प्रशासन से भी कई बार मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है. उन्होंने कहा कि वेतन समय पर कभी नहीं आता है. मेरा चार माह से वेतन बाकी है. बिना वेतन के कैसे घर चलाएं. मेहनत से काम करने के बाद भी यह हालत है. वेतन नहीं मिलने तक सभी वार्ड बॉय और सफाईकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे. सभी ने एकजुट होकर ठेकेदार की मनमानी और अस्पताल प्रशासन के सुनवाई नहीं करने के खिलाफ अस्पताल के आपातकालीन वार्ड के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया.
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इनका कहना है: अस्पताल अधीक्षक डॉ अरविंद खरे का कहना है कि सफाईकर्मी और वार्ड बॉय के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया है. ठेकेदार को भी बुलाया गया है. ठेकेदार वार्ड बॉय और सफाईकर्मियों को भुगतान नहीं करता है, तो उसे ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल वार्ता जारी है.