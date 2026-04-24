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बोकारो में निजी स्टील प्लांट के मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल टली, त्रिपक्षीय वार्ता में मांगों पर बनी सहमति

डीएलसी के चेंबर में वार्ता करते तीनों पक्षों के प्रतिनिधि. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारोः कांग्रेस जिला कमेटी ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर 9 सूत्री मांग को लेकर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया था.

जिससे प्लांट के अधिकारियों में बेचैनी बढ़ गई थी. एक दिन की हड़ताल से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हो जाता है. प्लांट प्रबंधन की पहल पर त्रिपक्षीय वार्ता के बाद तत्काल होने वाली हड़ताल टल गई है. जिसके बाद प्लांट प्रबंधन ने राहत की सांस ली है.

बोकारो में मजदूरों के हितों को लेकर प्रस्तावित हड़ताल वार्ता के बाद फिलहाल टल गई है. जिला कांग्रेस कमेटी और इलेक्ट्रो स्टील वेदांत प्रबंधन के बीच हुई त्रिपक्षीय वार्ता के बाद 27 अप्रैल से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली गई है.

कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल महथा, ईसीएल वेदांता के सीईओ रवीश शर्मा और डीएलसी रंजीत कुमार का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने मजदूरों की समस्याओं को लेकर उपायुक्त को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए हड़ताल का ऐलान किया था. जिसके बाद डीएलसी की पहल पर इलेक्ट्रो स्टील वेदांता के सीईओ, कांग्रेस प्रतिनिधियों और श्रम विभाग के बीच लगातार दो दिनों तक त्रिपक्षीय वार्ता चली.