देवघर में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी, शहर में फैला कचरा
बकाया भुगतान को लेकर देवघर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर कचरा फैला दिया.
Published : June 13, 2026 at 5:45 PM IST
देवघर: नगर निगम के सफाई कर्मचारी 11 जून से अपने बकाया भुगतान और अन्य मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को कर्मचारियों का आक्रोश खुलकर सामने आया.
प्रदर्शन का तीखा रूप, सड़कों पर फैलाया कचरा
जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से अब तक कोई ठोस पहल न होने से नाराज सफाई कर्मचारियों ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर कचरा फैलाकर विरोध प्रदर्शन किया. मीना बाजार, टावर चौक, पटेल चौक समेत कई व्यस्त सड़कों पर कूड़ा बिखेर दिया गया.
सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई
हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई है. सड़कों पर फैले कचरे को देखकर स्थानीय लोगों में संक्रमण और बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है. आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
जनता की प्रतिक्रिया
स्थानीय लोगों ने सफाई कर्मचारियों के इस तरीके पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि जब सफाई व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारी ही सड़कों पर कचरा फैलाएंगे, तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी. लोगों ने जल्द समाधान निकालने की मांग की है ताकि शहर की स्वच्छता बहाल हो सके.
कर्मचारियों की मांगें
सफाई कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से उनकी जीपीएफ (भविष्य निधि) की राशि लंबित है. साथ ही वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की मांग भी लंबे समय से की जा रही है. कई बार ज्ञापन देने के बावजूद नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. सफाई कर्मचारी नेता संजय मंडल ने कहा, “जब तक हमारी प्रमुख मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.”
हड़ताल जारी रखने की चेतावनी
सफाई कर्मचारी नेताओं ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो हड़ताल जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि शहर में हो रही गंदगी और इससे उत्पन्न समस्याओं की पूरी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन और सरकार की होगी.
प्रशासन की तैयारी अपर्याप्त
नगर निगम ने कुछ निजी कर्मियों की मदद से सफाई कार्य कराने का प्रयास शुरू किया है, लेकिन यह व्यवस्था पर्याप्त नहीं साबित हो रही है.
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