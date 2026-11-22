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108 एम्बुलेंसकर्मियों की अनिश्चिकालीन हड़ताल 5वें दिन भी जारी, स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी भी हुई बेअसर

रांची: झारखंड में 500 के करीब 108 एम्बुलेंस का पहिया आज भी थमा हुआ है. एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी रहने की वजह से सरकार की निःशुल्क 108 एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप है और लोग अपने मरीजों को महंगी निजी एम्बुलेंस, वाहन, ऑटो, टोटो से अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हैं.

नौकरी से हटाने, एस्मा लगाने समेत तमाम तरह की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए हड़ताली एम्बुलेंस कर्मियों ने आर-पार की लड़ाई जारी रखने की घोषणा करते हुए आज 5वें दिन भी हड़ताल पर हैं. झारखंड राज्य एम्बुलेंस सेवा संघ के अध्यक्ष नीरज तिवारी ने मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने की घोषणा करते हुए रविवार को नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय के पास मार्च निकालने की घोषणा की है.

दावे फेल, जमीन पर नहीं दिखी एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था

शनिवार को झारखंड में 108 एम्बुलेंस परिचालन करने वाली एजेंसी सम्मान फाउंडेशन के स्टेट हेड ने मरीजों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए फाउंडेशन की ओर से 156 और सरकार की ओर से 240 एम्बुलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा किया था, लेकिन रविवार सुबह से ही सदर अस्पताल और रिम्स ट्रामा सेंटर के बाहर धरातल पर दावा सच होते नहीं दिखा. मरीज निजी एम्बुलेंस और ऑटो से अस्पताल पहुंचने को मजबूर दिखे.