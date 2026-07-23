ETV Bharat / state

हांसी में जल संकट को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी

हांसी में जल संकट को लेकर प्रदर्शन: सेक्टरवासियों का आरोप है कि वर्ष 2010 में प्लॉट आवंटित होने के बाद से आज तक उन्हें नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पाई. प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, मुख्यमंत्री और हाई र्ट तक गुहार लगाने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. लोगों का कहना है कि पानी की लाइनें बिछी हैं, लेकिन उनमें नियमित पानी नहीं आता, जिससे उन्हें टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है.

हांसी: पानी का संकट अब जनआंदोलन का रूप लेता जा रहा है. हांसी शहर के पॉश जगह हुड्डा सेक्टर-5 के लोग भी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं. वर्षों से पेयजल संकट झेल रहे सेक्टरवासियों को शहर के कांग्रेस नेताओं और बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों का समर्थन मिला. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.

बिना पानी के आ रहा बिल: धरने में शामिल महिला साक्षी मान का कहना है कि उन्होंने बेहतर सुविधाओं की उम्मीद में शहर के सेक्टर में मकान बनाए थे, लेकिन आज पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. वही लवकेश टुटेजा का कहना है कि पानी की समस्या से संपत्तियों के दाम और बिक्री भी प्रभावित हो रही है. धरने पर बैठे लोगों का आरोप है कि पानी नहीं मिलने के बावजूद हजारों रुपये के पानी के बिल लगातार भेजे जा रहे हैं.

लोगों में रोष: सेक्टर प्रधान शशीकान्त यादव ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर लघु सचिवालय के लिए आवंटित जमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और स्टे लेने की भी बात कही गई है. चानौत के बाद अब सेक्टर-5 का आंदोलन इस बात का संकेत दे रहा है कि हांसी में पानी का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा जनआंदोलन बन सकता है.

सरकार को आंदोलन की चेतावनी: सेक्टर प्रधान शशीकान्त यादव ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द नियमित और पर्याप्त पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर लघु सचिवालय के लिए आवंटित जमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और स्टे लेने की भी बात कही गई है. चानौत के बाद अब सेक्टर-5 का आंदोलन इस बात का संकेत दे रहा है कि हांसी में पानी का मुद्दा आने वाले दिनों में और बड़ा जनआंदोलन बन सकता है.

पढ़ें पूरी खबर- हांसी में अनोखा विरोध प्रदर्शन, सड़क उखाड़ने पर बवाल, ढोल बजाकर नगर परिषद वाइस चेयरमैन ने जताया आक्रोश