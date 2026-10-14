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मांगों को लेकर व्यावसायिक प्रशिक्षकों का JEPC के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना, 24 हजार मानदेय की मांग

रांची: झारखंड के सरकारी प्लस टू उच्च विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं. झारखंड व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के बैनर तले प्रशिक्षक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं.

संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक परिषद की ओर से उनकी मांगों को स्वीकार कर उनके समाधान की दिशा में ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक धरना जारी रहेगा. प्रशिक्षकों ने बकाया मानदेय भुगतान, मानदेय में वृद्धि, नौकरी की सुरक्षा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई है.

व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अनिश्चितकालीन धरना (Etv Bharat)

संघ के अनुसार, राज्य के विभिन्न सरकारी प्लस टू उच्च विद्यालयों में आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षक कार्यरत हैं. ये प्रशिक्षक विद्यार्थियों को अलग-अलग ट्रेड में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देते हैं. इसके बावजूद उन्हें मानदेय भुगतान और अन्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. संघ ने विभिन्न कंपनियों के पास लंबित मानदेय का भुगतान 24 घंटे के भीतर कराने की मांग की है. प्रशिक्षकों का कहना है कि मानदेय समय पर नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

व्यावसायिक प्रशिक्षकों की प्रमुख मांग मानदेय में वृद्धि से जुड़ी है. संघ का कहना है कि पिछले सात वर्षों से प्रशिक्षकों के मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. वहीं, पीएबी 2024-25 और 2025-26 में व्यावसायिक प्रशिक्षकों का मानदेय 24 हजार रुपये प्रतिमाह निर्धारित किए जाने का हवाला देते हुए संघ ने इसे अप्रैल 2025 से लागू करने की मांग की है.

व्यावसायिक प्रशिक्षकों का धरना (Etv Bharat)

प्रशिक्षक चाहते हैं कि बढ़ा हुआ मानदेय बकाया एरियर के साथ दिया जाए. इसके साथ ही प्रत्येक महीने की एक से पांच तारीख के बीच मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग से संबंधित आउटसोर्सिंग कंपनियों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है.

ईएसआईसी कार्ड और वेतन पर्ची भी मांगी

संघ ने राज्य में कार्यरत सभी व्यावसायिक प्रशिक्षकों के मानदेय से होने वाली कटौती में एकरूपता लाने की मांग की है. इसमें ईएसटीसी और पीएफ जैसी मदों में समान नियम लागू करने तथा प्रत्येक महीने वेतन पर्ची जारी करने की मांग शामिल है. इसके अलावा सभी प्रशिक्षकों को ईएसआईसी कार्ड उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपने और अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करा सकें. संघ का कहना है कि प्रशिक्षकों को मानदेय के साथ जरूरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं भी मिलनी चाहिए.

प्रशिक्षकों ने व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता से जुड़ी समस्याओं को भी उठाया है. संघ की मांग है कि शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में अप्रैल से मई के बीच विद्यालयों में पुस्तकें, कच्चा माल और स्टेशनरी उपलब्ध करा दी जाए. विद्यार्थियों के व्यावहारिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए औद्योगिक भ्रमण और अतिथि व्याख्याताओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए. पुराने विद्यालयों में प्रत्येक वर्ष प्रयोगशालाओं का रखरखाव कराया जाए, जबकि नए विद्यालयों में संबंधित ट्रेड के अनुसार अलग-अलग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएं.