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खाजूवाला में स्कूल भवन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन, टंकी पर चढ़े युवक

टंकी पर चढ़कर जताया विरोध: नए स्कूल भवन के निर्माण की मांग को लेकर राजपाल साहरण, मोहनलाल चौहान, थाणासिंह, हरदीप सिंह और भागीरथ चौहान पानी की टंकी पर चढ़ गए. युवकों के टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. टंकी पर चढ़े युवकों का कहना है कि विद्यालय में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नए भवन एवं अतिरिक्त कमरों की आवश्यकता है. इसी मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है.

बीकानेर: जिले के खाजूवाला क्षेत्र के 1KJD गांव में राजकीय विद्यालय के नए भवन और कमरों के निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का आंदोलन लगातार चौथे दिन भी जारी रहा. मांग को लेकर ग्रामीण और स्कूली बच्चे विद्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं. ग्रामीणों ने स्कूल की तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन भी किया. आंदोलन के चौथे दिन स्थिति उस समय और गंभीर हो गई, जब पांच युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए.

प्रशासन के सामने बढ़ी चुनौती: पांच युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने के बाद प्रशासन के सामने स्थिति को संभालने की चुनौती बढ़ गई है. प्रशासन और शिक्षा विभाग की ओर से ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें समझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं ग्रामीण तत्काल समाधान की मांग पर अड़े हुए हैं.

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विधायक कोटे और जिला परिषद से बजट स्वीकृत: पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रामगोपाल शर्मा का कहना है कि स्कूल के नए कमरों के निर्माण के लिए विधायक कोटे और जिला परिषद से बजट स्वीकृत हो चुका है. बजट स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो जाता. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसमें व्यवहारिक रूप से कुछ समय लगता है. विभाग की ओर से ग्रामीणों को इसी बात की जानकारी देकर समझाने का प्रयास किया जा रहा है. हालांकि ग्रामीण अपनी मांग को लेकर विरोध पर अड़े हुए हैं और बातचीत से फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है.

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बातचीत से समाधान निकालने के प्रयास: रामगोपाल शर्मा के अनुसार, निर्माण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को लेकर ग्रामीणों से बातचीत जारी है. विभाग की ओर से यह प्रयास किया जा रहा है कि ग्रामीणों को पूरी प्रक्रिया समझाई जाए और उनकी मांग का समाधान निकाला जा सके. शिक्षा विभाग का कहना है कि बजट स्वीकृत हो चुका है. इसलिए निर्माण को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ रही है. दूसरी तरफ ग्रामीण चाहते हैं कि निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू किया जाए. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बना हुआ है.