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मुरहू हिंसा के बाद खूंटी में उबाल, अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान, प्रशासन अलर्ट मोड में

खूंटी में हुई हिंसक घटना के बाद लोगों में आक्रोश हैं. लोगों ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया है.

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जिले में बंद का असर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 30, 2026 at 7:32 AM IST

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खूंटी/रांची: खूंटी जिले के मुरहू में हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. शनिवार को हुई पथराव की घटना के बाद पूरे जिले में आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस बीच रविवार को सर्व सनातन समाज की बैठक में पुलिस कार्रवाई के विरोध में खूंटी जिला अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान कर दिया गया, जिसकी शुरुआत दोपहर से ही कर दी गई.

गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त छोड़ने की मांग

बैठक से पहले समाज के लोगों ने शहर में घूम-घूमकर दुकानों को बंद कराया. इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोग पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के नेतृत्व में खूंटी थाना पहुंचे और डीएसपी वरुण रजक को अपनी मांगों से अवगत कराया. प्रदर्शनकारियों ने गिरफ्तार लोगों की बिना शर्त रिहाई और पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की.

मामले की जानकारी देते डीएसपी (ETV BHARAT)

पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि निर्दोष लोगों को तत्काल छोड़ा जाना चाहिए. वहीं प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कार्रवाई पूरी तरह तथ्यों और शिकायतों के आधार पर की जा रही है.

लोगों से शांति बनाने और अफवाहों से बचने की अपील

डीएसपी वरुण रजक के मुताबिक, अब तक दोनों पक्षों से मिले आवेदन के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है. जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने यह भी बताया कि फिलहाल दो लोगों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं, जबकि अन्य को छोड़ने की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की.

अब तक कुल 10 प्राथमिकी दर्ज

डीएसपी के मुताबिक मुरहू थाना में इस मामले को लेकर अब तक कुल 10 केस दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें तीन मामले प्रशासन की ओर से दर्ज कराए गए हैं. इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी प्रशासन के सामने अपनी बात रखी. कुछ नेताओं ने कानून-व्यवस्था और धार्मिक जुलूसों को लेकर सवाल उठाए, वहीं एक पक्ष ने हमले की नीयत से मारपीट का आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत भी सौंपी है.

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