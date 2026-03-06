लाठीचार्ज में मारे गए युवक की मां अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी, प्लांट का कामकाज प्रभावित
बोकारो में लाठीचार्ज में मारे गये युवक के परिजनों ने बेमियादी प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
Published : March 6, 2026 at 6:47 PM IST
बोकारोः नियोजन की मांग को लेकर 3 अप्रैल 2025 को लाठीचार्ज के दौरान मारे गए प्रेम महतो की मां विस्थापितों के साथ बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं.
मारे गये युवक प्रेम महतो की मां बोकारो स्टील के एडीएम बिल्डिंग के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठी हुई हैं. मृतक प्रेम कुमार की मां के साथ सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी धरना में बैठी हुई हैं. वहीं सुरक्षा को लेकर सीआईएसएफ के जवान भी तैनात हैं.
मृतक प्रेम की मां गोमती देवी ने बताया कि हम बेटे को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं. प्रबंधन में मेरे बेटे की प्रतिमा लगाने के लिए सेक्टर चार से नयमोड के बीच 20 डिसमिल जमीन देने की बात कही थी. इसके साथ परिजनों को नियोजन और 1500 अप्रेंटिस को बहाल करने की बात कही लेकिन लगभग एक वर्ष होने को है लेकिन इस पर प्रबंधन में किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया.
गोमदी देवी ने कहा कि मैंने अपना बेटा खोया है आज इस आंदोलन में सभी प्रेम बनकर और प्रेम की मां बनकर आए हैं. जब तक हमारी मांगों को मनी नहीं जाती है तब तक हम लोग यहां बैठे रहेंगे. वहीं इस आंदोलन में शामिल विस्थापित नेता अजय महतो ने बताया कि हम लोग प्रेम महतो को न्याय दिलाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं.
सांसद, विधायक, डीसी बोकारो स्टील के प्रतिनिधि से लेकर सभी के पास गए लेकिन हमें न्याय नहीं मिला. हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जमीन 20 डेसिमल दें ताकि हम लोग 3 अप्रैल को शहादत दिवस के दिन प्रतिमा का अनावरण कर सकें. हम लोगों ने जमीन इसलिए नहीं दिया था कि हम लोग दर-दर ठोकर खाकर जान दे लेकिन अब हम लोगों का धैर्य जवाब दे रहा है.
