ETV Bharat / state

खैट पर्वत पर फिर शुरू हुआ बड़ा आमरण अनशन, क्या बदलेंगे हालात?

टिहरी: सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी क्षेत्र के अधिकारों और विभिन्न जनहित मांगों को लेकर विगत 110 दिनों से नई टिहरी के गणेश चौक पर धरने पर बैठे थे. सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी ने शासन-प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है. अब सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई वाले खैट पर्वत पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.

आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन पर लगातार उपेक्षा और जनभावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. आंदोलन स्थल पर सागर भंडारी सहित चार लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. अनशनकारियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वे शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है.

अनशनकारियों ने कहा कि टिहरी के अधिकारों और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए कई बार ज्ञापन और मांगपत्र सौंपे गए, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया. उनका आरोप है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा.