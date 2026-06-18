खैट पर्वत पर फिर शुरू हुआ बड़ा आमरण अनशन, क्या बदलेंगे हालात?
सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी टिहरी की समस्याओं को लेकर खैट पर्वत पर आमरण अनशन पर बैठे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 6:02 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 6:09 PM IST
टिहरी: सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी क्षेत्र के अधिकारों और विभिन्न जनहित मांगों को लेकर विगत 110 दिनों से नई टिहरी के गणेश चौक पर धरने पर बैठे थे. सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी ने शासन-प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगाया है. अब सामाजिक कार्यकर्ता सागर भंडारी समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई वाले खैट पर्वत पर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.
आंदोलनकारियों ने शासन-प्रशासन पर लगातार उपेक्षा और जनभावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. आंदोलन स्थल पर सागर भंडारी सहित चार लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं. अनशनकारियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर वे शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब तक सरकार और प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है.
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अनशनकारियों ने कहा कि टिहरी के अधिकारों और क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए कई बार ज्ञापन और मांगपत्र सौंपे गए, लेकिन उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया. उनका आरोप है कि जनहित से जुड़े मुद्दों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा.
वहीं स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का समर्थन भी आंदोलन को मिल रहा है. क्षेत्र के लोगों ने शासन-प्रशासन से जल्द वार्ता कर आंदोलन का समाधान निकालने और जनभावनाओं का सम्मान करने की मांग की है. फिलहाल खैट पर्वत पर आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से जारी है.
खैट पर्वत के बारे में जानिये: खैट पर्वत उत्तराखंड के टिहरी जिले में है. खैट पर्वत समुद्र तल से लगभग 7500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. उत्तराखंड के इतिहास में खैट पर्वत का अपना अलग महत्व है. लोकगाथाओं में खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है. कहा जाता है कि यहां आंक्षरियां निवास करती हैं. राज्य आंदोलन के लिहाज से भी खैट पर्वत को जाना जाता है. यूकेडी के नेता दिवाकर भट्ट ने भी खैट पर्वत पर अनशन किया था.
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