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BSL प्लांट में 12 दिनों बाद विस्थापित अप्रेंटिस का आंदोलन खत्म, इन मांगों पर बनी आपसी सहमति

अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल समाप्त ( Etv Bharat )

बोकारो: नियोजन की मांग को लेकर बोकारो स्टील प्लांट में 12 दिनों से चल रही विस्थापित अप्रेंटिस संघ और विस्थापित परिवारों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई. दरअसल, पिछले दिनों वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के साथ हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया था, लेकिन गुरुवार देर शाम वार्ता फिर से शुरू हुई.

बैठक में विस्थापितों के नियोजन से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा