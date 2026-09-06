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प्रयागराज में TGT-PGT छात्रों का आमरण अनशन, नई नियमावली को लेकर युवाओं की हुंकार

प्रयागराज: यूपी में टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती की नई गाइडलाइंस के खिलाफ उम्मीदवारों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है. छात्र परीक्षा में नई नियमावली और परीक्षा पैटर्न में बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं. पत्थर गिरजाघर (सिविल लाइंस) पर युवा मंच के बैनर तले महीनों से चल रहा धरना-प्रदर्शन अब आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है. पांच छात्र बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. छात्रों की मांग है कि 16 सितंबर के विवादित गजट और नए नियमों को वापस लेकर 104-105 सालों से चली आ रही पुरानी नियमावली के तहत ही आगामी 2026 का विज्ञापन जारी किया जाए.



यूपी हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित पाण्डेय ने अनशन का समर्थन करते हुए कहा, प्रशासन को पहले ही ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि 5 सितंबर तक मांगें नहीं मानी गईं तो छात्र आमरण अनशन शुरू करेंगे. प्रशासन ने संपर्क तो किया है, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब-तक अनशन जारी रहेगा. लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए आगामी 2026 का विज्ञापन पुरानी नियमावली और पैटर्न पर ही जारी होना चाहिए.



युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि इस बदलाव से प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवा प्रभावित हो रहे हैं. प्रवक्ता भर्ती में बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, जिससे प्राविधिक कला, कंप्यूटर, संगीत, हिंदी, अंग्रेजी और एकल विषय से योग्यता रखने वाले छात्र सीधे बाहर हो गए हैं. नए आयोग द्वारा अचानक सामान्य अध्ययन (GS), टीईटी (TET) और माइनस मार्किंग लागू करने से छात्रों में भारी आक्रोश है. सरकार को चाहिए कि इस विज्ञापन को पुराने नियमों से निकाले और भविष्य में बदलाव करना हो तो पहले से समयसीमा तय करे.



छात्रा नीतू मौरिया ने उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी अभ्यर्थी का अकादमिक प्रतिशत 50% से थोड़ा कम है, लेकिन वह चयन परीक्षा में मेरिट में अव्वल अंक लाने का दम रखता है, तो क्या वह शिक्षक बनने योग्य नहीं है? यदि अनशन पर बैठे साथियों की तबीयत बिगड़ी, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

छात्रा मंजेश्वरी साहनी ने कहा कि जिस तरह पीसीएस जैसी परीक्षाएं हर साल तय समय पर होती हैं, उसी तरह शिक्षक भर्ती भी सालाना और पर्याप्त पदों पर होनी चाहिए. लाखों अभ्यर्थियों से बीएड और बीटीसी करवाकर कुछ विषयों में मात्र 1 या 6 सीटें निकालना और परीक्षाओं को सालों तक लटकाना युवाओं के साथ छलावा है.