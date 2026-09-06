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प्रयागराज में TGT-PGT छात्रों का आमरण अनशन, नई नियमावली को लेकर युवाओं की हुंकार

छात्रों ने कहा- 'डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर बनने योग्य, तो इंटर में प्रवक्ता क्यों नहीं?

प्रयागराज में TGT-PGT छात्रों का आमरण अनशन
प्रयागराज में TGT-PGT छात्रों का आमरण अनशन (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 8:09 AM IST

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प्रयागराज: यूपी में टीजीटी-पीजीटी शिक्षक भर्ती की नई गाइडलाइंस के खिलाफ उम्मीदवारों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया है. छात्र परीक्षा में नई नियमावली और परीक्षा पैटर्न में बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं. पत्थर गिरजाघर (सिविल लाइंस) पर युवा मंच के बैनर तले महीनों से चल रहा धरना-प्रदर्शन अब आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है. पांच छात्र बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं. छात्रों की मांग है कि 16 सितंबर के विवादित गजट और नए नियमों को वापस लेकर 104-105 सालों से चली आ रही पुरानी नियमावली के तहत ही आगामी 2026 का विज्ञापन जारी किया जाए.


यूपी हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमित पाण्डेय ने अनशन का समर्थन करते हुए कहा, प्रशासन को पहले ही ज्ञापन देकर अल्टीमेटम दिया गया था कि यदि 5 सितंबर तक मांगें नहीं मानी गईं तो छात्र आमरण अनशन शुरू करेंगे. प्रशासन ने संपर्क तो किया है, लेकिन जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब-तक अनशन जारी रहेगा. लाखों युवाओं के भविष्य को देखते हुए आगामी 2026 का विज्ञापन पुरानी नियमावली और पैटर्न पर ही जारी होना चाहिए.


युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि इस बदलाव से प्रदेश के 7 लाख से अधिक युवा प्रभावित हो रहे हैं. प्रवक्ता भर्ती में बिना बीएड वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है, जिससे प्राविधिक कला, कंप्यूटर, संगीत, हिंदी, अंग्रेजी और एकल विषय से योग्यता रखने वाले छात्र सीधे बाहर हो गए हैं. नए आयोग द्वारा अचानक सामान्य अध्ययन (GS), टीईटी (TET) और माइनस मार्किंग लागू करने से छात्रों में भारी आक्रोश है. सरकार को चाहिए कि इस विज्ञापन को पुराने नियमों से निकाले और भविष्य में बदलाव करना हो तो पहले से समयसीमा तय करे.

छात्रा नीतू मौरिया ने उन्होंने सवाल किया कि यदि किसी अभ्यर्थी का अकादमिक प्रतिशत 50% से थोड़ा कम है, लेकिन वह चयन परीक्षा में मेरिट में अव्वल अंक लाने का दम रखता है, तो क्या वह शिक्षक बनने योग्य नहीं है? यदि अनशन पर बैठे साथियों की तबीयत बिगड़ी, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी.

छात्रा मंजेश्वरी साहनी ने कहा कि जिस तरह पीसीएस जैसी परीक्षाएं हर साल तय समय पर होती हैं, उसी तरह शिक्षक भर्ती भी सालाना और पर्याप्त पदों पर होनी चाहिए. लाखों अभ्यर्थियों से बीएड और बीटीसी करवाकर कुछ विषयों में मात्र 1 या 6 सीटें निकालना और परीक्षाओं को सालों तक लटकाना युवाओं के साथ छलावा है.


अभ्यर्थी ने कहा कि ने कहा कि वर्ष 2022 की भर्ती प्रक्रिया को खींचकर 2026 तक लाया गया और अब परीक्षा से ठीक तीन महीने पहले (दिसंबर परीक्षा के लिए) अचानक जीएस का पोर्शन जोड़ दिया गया. विषय विशेषज्ञ तीन महीने में सालों का पाठ्यक्रम कैसे पूरा करेंगे? नई अहर्ता के अनुसार डिग्री हासिल करने में चार-पांच साल लगते हैं, ऐसे में अचानक नियम बदलकर युवाओं को अयोग्य ठहराना अन्याय है.


छात्रा ने कहा कि जो अभ्यर्थी नेट और जेआरएफ क्वालीफाई करके डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसर बन सकते हैं, उन्हें बिना बीएड के 12वीं (प्रवक्ता) पढ़ाने के अयोग्य कैसे ठहराया जा सकता है? 104 सालों से प्राविधिक कला और नॉन-बीएड छात्र प्रवक्ता बनते आ रहे थे, अगर सरकार को नियम बदलने ही थे, तो पहले समय देना चाहिए था, जिससे छात्र जरूरी डिग्रियां ले पाते. यदि पुरानी नियमावली बहाल नहीं हुई, तो आंदोलनकारी पीछे हटने वाले नहीं हैं.

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