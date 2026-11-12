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बस्तर में ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल : थमे गाड़ियों के पहिए, बस से लेकर मालवाहक ठप

बस्तर में ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में ड्राइवर संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. जिससे बस्तर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है. संयुक्त ड्राइवर संघ के हड़ताल से राशन वितरण प्रणाली, सब्जी मार्केट, पेट्रोल डीजल परिवहन, खनिज संपदा परिवहन, यात्री बसों का संचालन, शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. ड्राइवर संघ के सदस्य बस्तर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. बस्तर में यात्री बसें खड़ी हैं. मालवाहक और अन्य वाहनों के परिवहन में भी ब्रेक लगा है.





क्या है ड्राइवर संघ की मांग ?