बस्तर में ड्राइवरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल : थमे गाड़ियों के पहिए, बस से लेकर मालवाहक ठप
बस्तर में ड्राइवर्स एसोसिएशन ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरु की है. जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 12, 2026 at 5:04 PM IST
बस्तर : छत्तीसगढ़ के बस्तर में ड्राइवर संघ अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है. जिससे बस्तर आने जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो रही है. संयुक्त ड्राइवर संघ के हड़ताल से राशन वितरण प्रणाली, सब्जी मार्केट, पेट्रोल डीजल परिवहन, खनिज संपदा परिवहन, यात्री बसों का संचालन, शासकीय वाहन से कार्यालय पहुंचने जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं. ड्राइवर संघ के सदस्य बस्तर जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में बंद को सफल बनाने में जुटे हुए हैं. बस्तर में यात्री बसें खड़ी हैं. मालवाहक और अन्य वाहनों के परिवहन में भी ब्रेक लगा है.
क्या है ड्राइवर संघ की मांग ?
लोकल ड्राइवर संघ के संभागीय अध्यक्ष दुर्जनराम नाग ने बताया कि बीते दिनों ड्राइवर संघ ने ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर, ड्राइवर एक दिवस जैसी मांगों को लेकर हड़ताल किया था. जिसपर आश्वासन मिलने से हड़ताल समाप्त कर दिया गया. लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ.
रायपुर में ज्वाइंट कमेटी के तहत 33 जिलों के सभी ड्राइवर संघ के पदाधिकारियों ने बैठक किए हैं. जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 12 नंवबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर होंगे- दुर्जनराम नाग, संभागीय अध्यक्ष, लोकल ड्राइवर संघ
स्वेच्छा से ड्राइवर ले रहे हैं हिस्सा
इस पर निर्णय लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू कर दिया गया है. हड़ताल की वजह से सभी गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं. बस्तर जिले में मालवाहक से लेकर यात्री बसें, यात्री टैक्सियां एवं अन्य वाहनों के पहिए थम चुके हैं. ड्राइवर संघ अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से आज कर रहा है. ना सड़क पर उतरे हैं और ना ही किसी अन्य लोगों से जबरदस्ती किया जा रहा है. जब तक मांगे लिखित में पूरी नहीं होगी. तब तक ड्राइवर संघ का आंदोलन जारी रहेगा. आगामी दिनों में आंदोलन को उग्र रूप देकर चक्काजाम किया जाएगा.
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