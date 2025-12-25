ETV Bharat / state

बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, महिला कथावाचक और आयोजक पर FIR, आरोपियों को थाने लाई पुलिस

महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध से पुलिस ने की पूछताछ. ( Photo Credit; kanpur dehat Police )

कानपुर देहात : रसूलाबाद थाने में हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर महिला कथावाचक और आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. गुरुवार को पुलिस महिला कथावाचक और आयोजक को थाने लाई. पूछताछ भी की गई. देर रात तक आरोपियों को थाने में ही रखा गया था.

बौद्ध कथा का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है. वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की. इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

सीओ रसूलाबाद आलोक कुमार ने बताया, गांव मलखानपुर के आंबेडकर पार्क में सात दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था. 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कथा होनी है. इसके लिए एसडीएम से परमिशन भी लिया गया है. बौद्ध कथा के लिए हाथरस की रहने वाली अर्चना सिंह बौद्ध को आमंत्रित किया गया था.

24 दिसंबर को महिला कथावाचक अर्चना सिंह ने हिंदू देवी-देवताओं के विषय में अमर्यादित टिप्पणी की. किसी ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध करते हुए रसूलाबाद थाने तहरीर दी.