ETV Bharat / state

बौद्ध कथा के दौरान हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, महिला कथावाचक और आयोजक पर FIR, आरोपियों को थाने लाई पुलिस

बौद्ध कथा का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है.

महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध से पुलिस ने की पूछताछ.
महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध से पुलिस ने की पूछताछ. (Photo Credit; kanpur dehat Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 9:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर देहात : रसूलाबाद थाने में हिंदू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने पर महिला कथावाचक और आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. गुरुवार को पुलिस महिला कथावाचक और आयोजक को थाने लाई. पूछताछ भी की गई. देर रात तक आरोपियों को थाने में ही रखा गया था.

बौद्ध कथा का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध देवी-देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर रही है. वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की. इस वायरल वीडियो की पुष्टि ईटीवी भारत नहीं करता है.

सीओ रसूलाबाद आलोक कुमार ने बताया, गांव मलखानपुर के आंबेडकर पार्क में सात दिवसीय बौद्ध कथा का आयोजन किया गया था. 20 दिसंबर से 26 दिसंबर तक कथा होनी है. इसके लिए एसडीएम से परमिशन भी लिया गया है. बौद्ध कथा के लिए हाथरस की रहने वाली अर्चना सिंह बौद्ध को आमंत्रित किया गया था.

24 दिसंबर को महिला कथावाचक अर्चना सिंह ने हिंदू देवी-देवताओं के विषय में अमर्यादित टिप्पणी की. किसी ने वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल दिया. वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने इसका विरोध करते हुए रसूलाबाद थाने तहरीर दी.

तहरीर में लिखा, महिला कथावाचक अर्चना बौद्ध ने हिंदू देवी-देवताओं पर जो अभद्र टिपड़ी की है, इससे पूरे जिले में काफी आक्रोश है. अर्चना बौद्ध ने देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया है. इसलिए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

सीओ रसूलाबाद आलोक कुमार ने बताया, महिला कथावाचक और आयोजक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आयोजक गुलाब राम और कथावाचक अर्चना बौद्ध को थाने लाकर पूछताछ की गई. अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है.

यह भी पढ़ें : बिजनौर में 20 लाख की सुपारी देकर कराई भतीजे की हत्या, चचेरी बहन पर थी बुरी नजर, तंत्र-मंत्र और मर्डर की हैरान करने वाली कहानी

TAGGED:

KANPUR DEHAT NEWS
COMMENT ON GODS AND GODDESSES
BUDDHIST KATHA IN KANPUR DEHAT
बौद्ध कथा में देवताओं पर टिप्पणी
KANPUR DEHAT NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.