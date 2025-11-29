ETV Bharat / state

लोक शांति भंग करने को लेकर कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर

गुरुवार को नेहरू चौक में कांग्रेस ने एक सभा की. इस सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की फोटो पर अमर्यादित ढंग से टिप्पणीकर अपमानित किया गया. जिसका वीडियो सामने आने के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया.

बिलासपुर: सीएम विष्णुदेव साय की फोटो पर अमर्यादित ढंग से टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिविल लाइन थाने में प्रदर्शन किया. भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया.

कांग्रेस के खिलाफ भाजयुमो (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीएम के अपमान से भाजयुमो आक्रोशित

भाजयुमो के प्रदेश उपाध्यक्ष जितेन्द्र देवांगन ने बताया कि कांग्रेसियों ने सभा के दौरान मुख्यमंत्री के फोटो पर टिप्पणी की गई. चप्पल से हमला कर अपमानजनक व्यवहार किया गया. लोक शांति भंग करने को लेकर हमने कांग्रेसियों के खिलाफ कार्रवाई के लिये एफआईआर दर्ज कराई है.

भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर शहर के जिलाध्यक्ष दीपक सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री विश्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वहीं कांग्रेसियों के आंखों की किरकरी बनी हुई है, वे कभी आदिवासियों की प्रगति नहीं देखना चाहते. उनकी मानसिकता सदैव आदिवासी विरोधी रही है. यही वजह है कि कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री साय की फोटो का अपमान किया.

सिविल लाइन थाने में कांग्रेस नेताओं के खिलाफ FIR

इसी मामले को लेकर भाजयुमो के नेता और कार्यकर्ता शुक्रवार को सिविल लाइन थाने पहुंचे और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ केस दर्ज कराया. सीएसपी निमितेष सिंह ने बताया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सिविल लाइन थाने में लोक शांति भंग करने और मुख्यमंत्री का अपमान के संबंध में केस दर्ज करने आवेदन दिया है. वीडियो फुटेज का एक पेन ड्राइव भी दिया गया है. मामले में कार्रवाई की जाएगी. बीजेपी की शिकायत पर कांग्रेस के स्थानीय बड़े नेताओं व अन्य कार्यकर्ताओं खिलाफ BNS की धारा 126(2)190,191,(2)352 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है.