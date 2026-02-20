छात्रों के साथ अश्लील हरकत का मामला; प्रिंसिपल की गिरफ्तारी न होने पर थाने पहुंचे लोग, कार्रवाई का मिला आश्वासन
प्रभारी निरीक्षक थाना भोट अर्जुन त्यागी ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों के बयान दर्ज होंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 20, 2026 at 7:09 PM IST
रामपुर : जिले के थाना भोट क्षेत्र के एक नामचीन स्कूल में बच्चों के साथ अश्लील हरकत का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप स्कूल के ही प्रिंसिपल पर लगा है. प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग थाने पर इकट्ठा हुए. सभी ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग की.
ग्राम प्रधान ने बताया कि कोतवाल से उनकी बातचीत हुई है. पुलिस का कहना है कि बच्चों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जाएंगे और आवश्यकतानुसार धाराएं बढ़ाई जाएंगी. पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की भी गहन जांच की जा रही है और संबंधित फुटेज को सुरक्षित किया जा रहा है.
प्रभारी निरीक्षक थाना भोट अर्जुन त्यागी ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने बच्चों के बयान दर्ज होंगे. बयानों के आधार पर और धाराएं बढ़ाई जाएंगी. उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी.
जानिये क्या है पूरा मामला? : मामला थाना भोट के एक इलाके का है. यहां के नामचीन स्कूल में पढ़ने वाले कुछ बच्चों ने अपने माता-पिता से प्रिंसिपल पर आपत्तिजनक व्यवहार के आरोप लगाए हैं. बच्चों का आरोप है कि उन्हें ऑफिस में बुलाकर उनके साथ गलत हरकत की जाती है. बताया जा रहा है कि इसी कारण से कई बच्चों ने स्कूल जाने से इनकार कर दिया है. जानकारी होने पर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रिंसिपल से जवाब मांगने लगे. आरोप है कि इसी दौरान गुस्साए अभिभावकों ने प्रिंसिपल के साथ मारपीट कर दी. मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उन्हें हिरासत में लिया है.
