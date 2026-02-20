ETV Bharat / state

छात्रों के साथ अश्लील हरकत का मामला; प्रिंसिपल की गिरफ्तारी न होने पर थाने पहुंचे लोग, कार्रवाई का मिला आश्वासन

थाना प्रभारी से की मुलाकात ( Photo credit: ETV Bharat )