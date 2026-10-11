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IND vs ZIM महिला T20 मैच : भारतीय टीम पहुंची रायपुर, कल से शुरू होगी टिकट की बिक्री

भारतीय महिला टीम की कप्तान स्मृति मंधाना ( ETV BHARAT )

रायपुर: शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम नवा रायपुर में भारत और जिम्बाब्वे महिला क्रिकेट टीम के बीच टी 20 मैच खेला जाएगा. 16 अक्टूबर से तीन मैचों की यह श्रंखला शुरू होगी. 16, 18 और 20 अक्टूबर 2026 को होने वाली भारत बनाम ज़िम्बाब्वे महिला T20 मैच को लेकर भारतीय महिला टीम रायपुर पहुंची है. मिली जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट से भारतीय महिला टीम की खिलाड़ियों को होटल ले जाया गया है.

सोमवार से भारतीय महिला टीम स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी. जिम्बाब्वे की महिला क्रिकेट टीम का रायपुर में 13 अक्टूबर को आगमन होगा. उसके बाद 16 तारीख को पहला टी 20 मैच खेला जाएगा. मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी. छत्तीसगढ़ में महिला T20 मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह है. इसे लेकर शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में तैयारी भी पूरी कर ली गई है. छत्तीसगढ़ क्रिकेट बोर्ड ने टिकटों की बिक्री से लेकर उसके दर को निर्धारित करने की प्रक्रिया और उसकी जानकारी पहले ही दे दी थी. इस बार क्रिकेट मैच के टिकटों की बिक्री ऑनलाइन होगी और ऑनलाइन टिकट के माध्यम से ही स्टेडियम में प्रवेश भी मिलेगा. 12 अक्टूबर से टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी.