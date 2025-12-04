ETV Bharat / state

लास्ट ओवर का रोमांच, जीत साउथ अफ्रीका की, लेकिन जोश भारतीय फैंस का बरकरार!

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में खेला गया मुकाबला शानदार उतार-चढ़ाव से भरा रहा.

IND VS SOUTH AFRICA
भारत साउथ अफ्रीका मैच (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 7:20 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: रायपुर में खेले गए भारत–साउथ अफ्रीका मुकाबले ने दर्शकों की सांसें रोक दीं. मैच आखिरी ओवर तक सस्पेंस से भरा रहा, लेकिन अंत में साउथ अफ्रीका ने जीत अपने नाम कर ली. हार के बावजूद भारतीय फैंस में उत्साह कम नहीं दिखा. ईटीवी भारत से बातचीत में दर्शकों ने मैच को रोमांचक बताया और अगले मुकाबले में भारत की जीत का भरोसा जताया. तीन मैचों की सीरीज अब 1-1 से बराबर हो चुकी है और निर्णायक मुकाबले को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है.

मैच का रोमांच: आखिरी ओवर तक बना रहा सस्पेंस

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रायपुर में खेला गया मुकाबला शानदार उतार-चढ़ाव से भरा था. आखिरी ओवर तक यह तय नहीं था कि जीत किसके हिस्से में जाएगी. अंत में साउथ अफ्रीका ने मैच जीतकर सभी को चौंका दिया.

भारत साउथ अफ्रीका मैच (ETV Bharat Chhattisgarh)

भारतीय बल्लेबाजी मजबूत, गेंदबाज पड़ गए कमजोर

दर्शकों ने बताया कि भारत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अच्छा स्कोर खड़ा किया था. टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका को चुनौतीपूर्ण टारगेट जरूर दिया, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी कमी रह गई, जिसकी वजह से मैच हाथ से निकल गया.

हार के बावजूद फैंस का जोश बरकरार

स्टेडियम से बाहर निकलते दर्शकों में मायूसी जरूर थी, लेकिन टीम इंडिया को लेकर उनका उत्साह कम नहीं हुआ. कई फैंस ने कहा कि “जीत-हार खेल का हिस्सा है, भारत ने अच्छा खेला और अगले मैच में जरूर जीतेंगे.”

छोटे बच्चों ने बढ़ाया माहौल का उत्साह

मैच देखने पहुंचे छोटे-छोटे बच्चे भी बेहद उत्साहित दिखे. उन्होंने कहा कि वे खासकर रोहित शर्मा को देखने आए थे. बच्चों ने बताया—“मैच भले ही हार गए, लेकिन खेल बहुत अच्छा था.”

भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा माहौल

बहुत से दर्शक मैच के बाद भी झूमते, नाचते और टीम इंडिया के समर्थन में भारत माता की जय के नारे लगाते नजर आए. हार के बावजूद माहौल में जोश और उमंग देखने लायक था.

सीरीज 1-1 से बराबर, अब निर्णायक मुकाबले पर सबकी नजर

तीन मैचों की सीरीज में भारत और साउथ अफ्रीका दोनों ने एक-एक मैच जीत लिया है. अब अगला मुकाबला सीरीज का फाइनल बनने वाला है, जिसमें जीतने वाली टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी. रोमांच अब और बढ़ चुका है.

IND vs SA: दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हराया, एडन मार्करम ने शतक ठोक दिलाई ऐतिहासिक जीत
दिव्यांग बच्चे बन रहे आत्मनिर्भर, बुलंद हौसले और हुनर से जिंदगी में भर रहे खुशियों के रंग
कभी पिता के साथ करती थी मजदूरी आज महिला विश्व कबड्डी का है चमकता सितारा, जानिए संजू यादव की सक्सेस स्टोरी

TAGGED:

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका
भारत साउथ अफ्रीका मैच
INDIA SOUTH AFRICA MATCH
CHHATTISGARH NEWS
IND VS SOUTH AFRICA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.