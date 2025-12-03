ETV Bharat / state

भारत साउथ अफ्रीका दूसरा वन डे: रायपुर में सीरीज का दूसरा मैच, छत्तीसगढ़वासियों में उत्साह, कोहली रोहित पर रहेंगी निगाहें

रायपुर पहुंचे BCCI वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का मजबूत केंद्र बन रहा है.

भारत साउथ अफ्रीका दूसरा वन डे (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 7:24 AM IST

रायपुर: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज होने वाले मुकाबले के लिए राजधानी रायपुर में क्रिकेट का जादू पूरी तरह छाया हुआ है. वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है. शहर के क्रिकेट प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. मंगलवार को दोनों दोनों टीमों ने जमकर पसीना बहाया.

टीम इंडिया 1-0 से आगे, कोहली रोहित पर रहेंगी निगाहें

रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली ने 135 रनों की शानदार पारी खेली. वही रोहित शर्मा ने 57 रन बनाए थे. सीरीज में भारत फिलहाल 1-0 से आगे है, और अब रायपुर में एक बार फिर फैंस की नजरें कोहली और रोहित पर टिकी रहेंगी. दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में भी बड़ी पारी खेलने के लिए उत्सुक हैं.

टीम इंडिया की प्रैक्टिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

BCCI के वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला रायपुर पहुंचे

मंगलवार देर शाम बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन राजीव शुक्ला रायपुर पहुंचे. राजीव शुक्ला ने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा- "छत्तीसगढ़ में लगातार क्रिकेट बढ़ता चला जा रहा है. यहां जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मुकाबले हो रहे हैं, उससे अब क्रिकेट में छत्तीसगढ़ का नाम शुमार हो चुका है. हम स्टेडियम के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. भविष्य में भी इस मैदान में कई अंतरराष्ट्रीय मैच आयोजित किए जाएंगे." उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले दिनों में बीसीसीआई और राज्य के अधिकारियों के साथ स्टेडियम विकास पर विस्तृत बैठक होगी, ताकि रायपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की मेजबानी में और अधिक सक्षम बन सके.

छत्तीसगढ़ में क्रिकेट मैच को लेकर राजीव शुक्ला का बयान (ETV Bharat Chhattisgarh)

रायपुर—अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का उभरता हब

राजीव शुक्ला का यह दौरा न सिर्फ मैच के कारण महत्वपूर्ण है, बल्कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के भविष्य को लेकर भी अहम माना जा रहा है. उनके बयान से साफ है कि आने वाले समय में रायपुर को और भी बड़े मुकाबलों की मेजबानी मिल सकती है.

टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर (ETV Bharat Chhattisgarh)
