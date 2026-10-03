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IND vs PAK Final; पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में गूंजे 'जय श्री राम' के नारे, जीत के लिए विशेष पूजा

भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जीत के लिए बाबा विश्वनाथ के धाम में अर्जी लगाई गई ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में शनिवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशियाई गेम में भारत विजई के लिए प्रार्थना की. ये मैच शनिवार को खेला जाएगा.