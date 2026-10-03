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IND vs PAK Final; पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए काशी विश्वनाथ धाम में गूंजे 'जय श्री राम' के नारे, जीत के लिए विशेष पूजा

पूर्व राज्य स्तरीय खिलाड़ी राजेश शुक्ला के संयोजन में भारतीय क्रिकेट टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्साह वर्धन किया गया.

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भारत और पाकिस्तान क्रिकेट मैच में जीत के लिए बाबा विश्वनाथ के धाम में अर्जी लगाई गई (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 12:59 PM IST

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वाराणसी: धर्म और अध्यात्म की नगरी वाराणसी में शनिवार को बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम में क्रिकेट प्रेमियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले एशियाई गेम में भारत विजई के लिए प्रार्थना की. ये मैच शनिवार को खेला जाएगा.

भारत को इस मैच में जीत हासिल हो इसके लिए बाबा विश्वनाथ से कामना की गई है. शनिवार को एशियाई गेम्स में भारत-पाकिस्तान का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

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श्रीकाशी विश्वनाथ धाम में गंगा सेवक और पूर्व राज्य स्तरीय खिलाड़ी राजेश शुक्ला के संयोजन में भारतीय क्रिकेट टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए उत्साह वर्धन किया गया. बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से कामना की गई कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम को विजयी बनाएं.

बाबा श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हाथों में क्रिकेट फ्लेयरों का फोटो और तिरंगा लेकर ''जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा'' के नारे लगाए गए. उसके साथ ही हाथ में भगवान श्री राम, बजरंगबली और बाबा विश्वनाथ की तस्वीर लेकर मंदिर प्रांगण में हर हर महादेव और जय श्री राम के नारे लगाए गए, साथ ही भगवान से प्रार्थना की गई कि टीम इंडिया को इतना सामर्थ शक्ति दें कि वह पाकिस्तान को इस मैच में धूल चटा सके.

नमामि गंगे के संयोजक और पूर्व राज्य स्तरीय खिलाड़ी राजेश शुक्ला ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के धाम में सैकड़ो क्रिकेट प्रेमियों के साथ हाथों में तिरंगा और क्रिकेटरों की फोटो लेकर मां गंगा से प्रार्थना की.

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Last Updated : October 3, 2026 at 12:59 PM IST

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