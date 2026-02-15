IND vs PAK : जैसलमेर में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा, टीम इंडिया की जीत के लिए अनुष्ठान
जैसलमेर में कई जगह युवाओं ने T20 World Cup 2026 में पाकिस्तान के विरुद्ध टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा और विशेष अनुष्ठान किए.
Published : February 15, 2026 at 2:25 PM IST
जैसलमेर: महाशिवरात्रि पर रविवार को खेले जा रहे ICC Men's T20 World Cup 2026 में भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर जैसलमेर के युवाओं और खेलप्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है. शहर में कई जगह युवाओं ने टीम इंडिया की जीत के लिए पूजा और विशेष अनुष्ठान किए. महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना के साथ क्रिकेट प्रेमी टीम इंडिया की जीत की प्रार्थना कर रहे हैं.
जैसलमेर के मंगलसिंह पार्क स्थित चन्द्रमौली महादेव मंदिर में युवाओं और क्रिकेट प्रेमियों ने इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के लिए विशेष पूजा की. मंदिर परिसर में हर हर महादेव और भारत माता के जयकारे लगाए. श्रद्धालुओं ने भगवान शिव और माता पार्वती से भारत की ऐतिहासिक जीत की कामना की.
पढ़ें: टीम इंडिया सहित अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों के बल्ले संवारता है जयपुर का यह 'बैट सर्जन', अभिषेक शर्मा भी कर चुके तारीफ
'ऑपरेशन सिन्दूर' जैसी रणनीतिक जीत का भरोसा: क्रिकेट प्रेमियों का कहना है कि जैसे देश ने हर चुनौती का डटकर सामना किया, उसी तरह क्रिकेट मैदान में भी भारतीय टीम पाकिस्तान को हराएगी. युवाओं ने कहा कि ऑपरेशन सिन्दूर की तर्ज पर भारत मजबूत रणनीति, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा और जीत हासिल करेगा.
टीम इंडिया मजबूत और संतुलित: क्रिकेट प्रेमी अभिजीत बिस्सा ने कहा कि भारतीय टीम बेहतर लय में है. बल्लेबाजी व गेंदबाजी दोनों में मजबूत दिख रही हैं. भारतीय खिलाड़ी बड़े मुकाबलों का दबाव संभालना जानते हैं. इस बार भी टीम जीत दर्ज करेगी. क्रिकेट प्रेमी विक्रम ने कहा कि भारत-पाकिस्तान मुकाबला हमेशा रोमांच और उत्साह से भरा होता है. इस बार टीम इंडिया ज्यादा संतुलित और मजबूत नजर आ रही है. विश्वास है कि देशभर के लोगों की दुआएं और आशीर्वाद टीम के साथ हैं. इसका असर मैदान में देखने को मिलेगा.
पढ़ें: बेटे के क्रिकेट के जुनून के लिए पिता ने छोड़ी डॉक्टरी, अब अमोल का रणजी में हुआ चयन
आस्था और देशभक्ति के साथ जीत की प्रार्थना: क्रिकेट प्रेमी गणपत सिंह सोलंकी ने कहा कि महाशिवरात्रि के शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती से भारत की जीत की विशेष प्रार्थना की है. भारत हर बार की तरह इस बार भी क्रिकेट मैदान में पाकिस्तान को परास्त कर ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा.
मैच को लेकर खास माहौल: शहर में जगह-जगह क्रिकेट मैच को लेकर चर्चाओं का माहौल बना है. युवा वर्ग आज शाम होने वाले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहा है. कई स्थानों पर मैच देखने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है.
पढ़ें: रणजी ट्रॉफी कैंप में भरतपुर का जलवा, पहली बार तीन खिलाड़ियों को मिला मौका
इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच को लेकर क्रिकेट प्रमियों मे भारी जोश और उत्साह देखा जा रहा है. श्रीलंका में कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम क्रिकेट मैदान में इस हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत की जीत के लिए अजमेर शरीफ दरगाह में दुआ हुई. विश्व प्रसिद्ध सूफी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के दरबार मे क्रिकेट प्रेमियों ने मौसम अच्छा रहने और भारतीय टीम की कामयाबी के लिए दुआ मांगी है.
दरगाह के ख़ादिम सैय्यद हुसैन मिया और ज़ायरीन को उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी भारतीय खिलाड़ी अपने बेहतरीन प्रदर्शन से पाकिस्तानी खिलाड़ियों के विकेट उड़ा देंगे. टीम इंडिया क्रिकेट के मैदान में चौके-छक्कों की बौछार करेगी और पाक टीम को धूल चटाऐगी. दोनों टीमों के बीच इस मुक़ाबले को लेकर लोगो मे जबरदस्त दिलचस्पी देखी जा रही है.