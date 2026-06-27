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आयरलैंड से खेले टोंक के जय मूंदड़ा, कसी हुई गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को किया परेशान, बेटे की गेंदबाजी पर मां को गर्व

आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए जय का शानदार प्रदर्शन, परिवार खुश ( ETV Bharat Tonk )