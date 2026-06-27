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आयरलैंड से खेले टोंक के जय मूंदड़ा, कसी हुई गेंदबाजी से भारत के बल्लेबाजों को किया परेशान, बेटे की गेंदबाजी पर मां को गर्व

जय 2021 में एम.टेक करने स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में आयरलैंड की नागरिकता मिल गई.

आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए जय का शानदार प्रदर्शन, परिवार खुश
आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए जय का शानदार प्रदर्शन, परिवार खुश (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 27, 2026 at 11:38 AM IST

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Updated : June 27, 2026 at 11:56 AM IST

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टोंक : टोंक में जन्मे जय मूंदड़ा ने शुक्रवार को आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय मूल के जय मूंदड़ा ने अपनी तेज गेंद से सबको प्रभावित किया और 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट लिए. मूंदड़ा ने अपनी पहली गेंद पर संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड कर टीम को सफलता दिलाई. आयरलैंड की तरफ से खेलते हुए मूंदड़ा के इस बेहतरीन प्रदर्शन पर परिवार में खुशी का माहौल है. उनकी मां विद्या मूंदड़ा, बहन मानसी मूंदड़ा समेत अन्य रिश्तेदारों ने टीवी पर मैच देखा. जय के हर अच्छे प्रदर्शन पर तालियां बजाई. जय की मां ने कहा कि यह उनके परिवार के लिए बेहद भावुक और गर्व का क्षण है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. हालांकि, भारत की हार पर दुख है.

जय ने आयरलैंड की ओर से पारी का दूसरा ओवर फेंका. अपने पहले ओवर की पहली ही गेंद पर विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया. इस ओवर में उन्होंने सात रन दिए. इसके बाद कप्तान ने उन पर भरोसा जताते हुए पांचवां ओवर भी सौंपा, जिसमें उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए केवल चार रन खर्च किए. मैच के 16वें ओवर में जय ने एक बार फिर कमाल दिखाया. ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने विकेट लिया. इस ओवर में उन्होंने 6 रन दिए. 18वें ओवर में भी जय ने प्रभावशाली गेंदबाजी की. हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर कैच छूट गया, जिससे उनके तीसरे विकेट का मौका हाथ से निकल गया.

जय मूंदड़ा ने अपनी तेज गेंद से सबको प्रभावित किया (वीडियो ईटीवी भारत टोंक)

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2025 मिली आयरलैंड की नागरिकता : 28 साल के जय 2021 में एम.टेक की पढ़ाई करने स्टूडेंट वीजा पर आयरलैंड गए थे. इसी दौरान वहां नौकरी की और साल 2025 में उन्हें आयरलैंड की नागरिकता मिल गई. आक्रामक बॉलिंग और शानदार बैटिंग के लिए उनका आयरलैंड की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुआ है. टोंक शहर में रहने वाले उनका परिवार इस अचीवमेंट पर बहुत खुश है. आयरलैंड में शुरुआत में वे डबलिन के फेमस क्रिकेट क्लब लेनस्टर से खेलते थे. फिर साल 2023 में आयरिश सीनियर कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे.

जय के शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाता परिवार
जय के शानदार प्रदर्शन पर तालियां बजाता परिवार (ETV Bharat Tonk)

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बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा टोंक में पढ़ाई के दौरान टोंक और राजस्थान अंडर-14 टीम का हिस्सा रह चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने राजस्थान में कई राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं में भी भाग लिया है. उनका पूरा परिवार टोंक शहर में ही रहता है और मोटर पार्ट्स की दुकान संभालता है. शुक्रवार को टी20 में भारत और आयरलैंड के बीच मैच खेला गया था. आयरलैंड ने दो मैचों की टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत को 34 रनों से मात देकर इतिहास रच दिया है. ये भारत की मेजबान टीम के खिलाफ किसी भी फॉर्मेट में पहली हार है.

Last Updated : June 27, 2026 at 11:56 AM IST

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