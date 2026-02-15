ETV Bharat / state

इस हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपए में किडनी, लीवर, कैंसर, हृदय की असाध्य बीमारियों का इलाज

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता ने बताया कि मरीजों को इस योजना का बहुत लाभ मिलेगा.

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ.
लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 15, 2026 at 3:25 PM IST

मेरठ: किडनी, लीवर, कैंसर और हृदय की असाध्य बीमारियों का इलाज सिर्फ 1 रुपए में होगा. इसके लिए मरीज के पास राशन कार्ड होना आवश्यक है. मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू की जा रही है.

सबसे खास बात यह है कि निजी इंश्योरेंस या आयुष्मान कार्ड की तरह इसमें 5 लाख रुपए तक की कोई लिमिटेशन नहीं है. इलाज का खर्च 5 लाख से ज्यादा है, तब भी पूरा ट्रीटमेंट मुफ्त ही होगा.

क्या है यह स्कीम: लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता ने बताया कि मेरठ के अलावा पश्चिमी यूपी के तीन मंडलों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. अस्पताल आकर सिर्फ 1 रुपए की पर्ची कटाने के बाद असाध्य रोगों का इलाज आसानी से कराया जा सकेगा.

उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से पहले भी असाध्य रोगियों का उपचार मेडिकल कॉलेज में इसी तरह किया जा रहा था. इसके बाद कुछ परिवर्तन हुए जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था. अब फिर से मरीजों को लाभ मिलेगा.

आरसी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सरकार ने नियमावली में थोड़ा सा परिवर्तन किया है. जिनके पास भी राशन कार्ड है. वह खुद या उनके परिवार के लोग लीवर, किडनी, कैंसर या हृदय के असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनका इलाज किया जाएगा. साथ ही महामारी में भी इस योजना के तहत इलाज किया जाएगा.

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता.

कैसे मिलेगा इलाज: प्राचार्य आरसी गुप्ता ने बताया कि इस योजना की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. किसी भी मरीज या उनके तीमारदार को आकर सिर्फ 1 रुपए का पर्चा यहां बनवाना है. इसके बाद संबंधित बीमारी का उपचार करने वाले डॉक्टर को अपने मरीज को दिखाना है.

इसके बाद मरीज को एडमिट करने की आवश्यकता होगी तो एडमिट किया जाएगा. पूरा इलाज शत-प्रतिशत मुफ्त होगा. दवाइयां हों या फिर आवश्यक इंस्ट्रूमेंट सभी कुछ निःशुल्क होंगे.

कौन करेगा बिल भुगतान: मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता बताते हैं कि इस प्रक्रिया में मरीज की इंडिविजुअल बिलिंग होती है. मरीज के जितने भी बिल होते हैं, उन्हें मेडिकल कॉलेज की तरफ से ही राज्य मुख्यालय से अप्रूव कराना होता है.

बिलिंग या इसे अप्रूव कराने में मरीज को किसी तरह की कोई समस्या आने नहीं होगी. यह सारी प्रक्रिया या भागदौड़ मेडिकल स्टॉफ ही करता है. ऐसे में मरीजों को किसी तरह की समस्या नहीं होगी.

यूपी वेस्ट के मरीजों को फायदा: लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में मेरठ मंडल, सहारनपुर और मुरादाबाद मंडलों के मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं. मेरठ के अलावा बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और हापुड़ जिले से हर दिन उपचार के लिए आते हैं.

वहीं, मुरादाबाद मंडल के मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा और संभल से मरीज आते हैं. वहीं सहारनपुर मंडल के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली जिले से मरीज यहां आते हैं.

OPD में प्रतिदिन 4 हजार मरीज: लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की शुरुआत 1966 में हुई थी. मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य कहते हैं कि लोगों को यहां भरोसा रहता है कि बेहतर उपचार उनके मरीजों को मिल पाएगा.

यही वजह है कि सामान्य दिनों में हर दिन 4000 से ज्यादा मरीज लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में अलग-अलग तरह की बीमारियों का उपचार करने यहां आते हैं. कई बार तो यह संख्या 1 दिन में 5000 तक भी पहुंच जाती है. वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में 1200 बेड हैं. 200 बेड बढ़ने वाले हैं.

संपादक की पसंद

