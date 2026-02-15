ETV Bharat / state

इस हॉस्पिटल में सिर्फ 1 रुपए में किडनी, लीवर, कैंसर, हृदय की असाध्य बीमारियों का इलाज

लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: किडनी, लीवर, कैंसर और हृदय की असाध्य बीमारियों का इलाज सिर्फ 1 रुपए में होगा. इसके लिए मरीज के पास राशन कार्ड होना आवश्यक है. मेरठ के लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज में यह सुविधा शुरू की जा रही है. सबसे खास बात यह है कि निजी इंश्योरेंस या आयुष्मान कार्ड की तरह इसमें 5 लाख रुपए तक की कोई लिमिटेशन नहीं है. इलाज का खर्च 5 लाख से ज्यादा है, तब भी पूरा ट्रीटमेंट मुफ्त ही होगा. क्या है यह स्कीम: लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता ने बताया कि मेरठ के अलावा पश्चिमी यूपी के तीन मंडलों के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा. अस्पताल आकर सिर्फ 1 रुपए की पर्ची कटाने के बाद असाध्य रोगों का इलाज आसानी से कराया जा सकेगा. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना से पहले भी असाध्य रोगियों का उपचार मेडिकल कॉलेज में इसी तरह किया जा रहा था. इसके बाद कुछ परिवर्तन हुए जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था. अब फिर से मरीजों को लाभ मिलेगा. आरसी गुप्ता ने बताया कि इसके लिए सरकार ने नियमावली में थोड़ा सा परिवर्तन किया है. जिनके पास भी राशन कार्ड है. वह खुद या उनके परिवार के लोग लीवर, किडनी, कैंसर या हृदय के असाध्य रोग से पीड़ित हैं, उनका इलाज किया जाएगा. साथ ही महामारी में भी इस योजना के तहत इलाज किया जाएगा. लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल आरसी गुप्ता. (Video Credit: ETV Bharat) कैसे मिलेगा इलाज: प्राचार्य आरसी गुप्ता ने बताया कि इस योजना की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. किसी भी मरीज या उनके तीमारदार को आकर सिर्फ 1 रुपए का पर्चा यहां बनवाना है. इसके बाद संबंधित बीमारी का उपचार करने वाले डॉक्टर को अपने मरीज को दिखाना है.