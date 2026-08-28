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झारखंड चैंबर चुनाव में नया मोड़! मुकेश अग्रवाल टीम को मिला वर्तमान अध्यक्ष का समर्थन

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव को लेकर बैठक (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स का वार्षिक चुनाव इस बार रोचक होनेवाला है. आमतौर पर इस चुनाव में व्यवसायियों का अलग अलग दो टीम उतरता था. इस बार जिस तरह से उत्साह देखा जा रहा है उसमें तीन तीन इस चुनाव में भागीदारी निभाने की तैयारी में है.

आज रक्षा बंधन के मौके पर व्यवसायी मुकेश कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में एक टीम ने इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है. खास बात यह है कि इस टीम को वर्तमान चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा का समर्थन प्राप्त है. मुकेश अग्रवाल के नेतृत्व में बनी टीम ने अपनी जीत का दावा किया है.

व्यवसायी मुकेश अग्रवाल और चैंबर अध्यक्ष का बयान (ETV Bharat)

शुक्रवार को राजधानी रांची के एक होटल में मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए मुकेश अग्रवाल ने कहा कि अब तक 35 लोग चुनाव लड़ने के लिए हमारे पास आ चुके हैं लेकिन उनमें से 21 लोगों को स्कूटनी करके उतारा जाएगा. उन्होंने कहा कि सरकार से समन्वय बनाकर व्यवसायियों के हितों के लिए काम करना उनकी प्राथमिकता होगी. इसके लिए पिछले दिनों उन्होंने कई काम किए हैं और चेंबर के सदस्यों ने आदित्य मल्होत्रा के नेतृत्व में बनी कमेटी के परफॉर्मेंस को भी देखा है. जिसका लाभ इस बार के चुनाव में हमें मिलने की उम्मीद है.

मुकेश अग्रवाल को मिला चैंबर अध्यक्ष आदित्य मलहोत्रा का समर्थन