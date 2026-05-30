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Sariska Tiger Reserve: 21 साल पहले जो जंगल हो गया था बाघ विहीन, अब 56 बाघों के साथ बना ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड!

​बाघिनों को सरिस्का का जंगल खूब रास आया, नतीजतन कई बाघिनों ने यहां नए शावकों को जन्म दिया.

सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का आंकड़ा बढ़ा
सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का आंकड़ा बढ़ा (PHOTO ETV BHARAT GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 9:09 PM IST

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अलवर : वाइल्डलाइफ प्रेमियों, पर्यावरणविदों और राजस्थान के पर्यटन उद्योग के लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व से एक ऐसी सुखद और ऐतिहासिक खबर आई है, जिसने सबको रोमांचित कर दिया है. एक समय ऐसा था जब सरिस्का में बाघों का नामोनिशान मिट चुका था. लेकिन सरिस्का में शून्य (जीरो) से शुरू हुआ बाघों का सफर अब तक के अपने सबसे उच्चतम स्तर यानी 'ऑल टाइम हाई' 56 के आंकड़े पर पहुंच गया है. सरिस्का प्रशासन और वन विभाग ने यह अभूतपूर्व उपलब्धि दो दशक से भी कम समय में हासिल की है.

​​सरिस्का टाइगर रिजर्व के इतिहास में 28 मई 2026 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है. इस दिन जंगल में मॉनिटरिंग के दौरान बाघिन एसटी-17 और बाघिन एसटी-22 के साथ दो नए नन्हे शावक देखे गए. इन दो नए मेहमानों के कैमरों में कैद होते ही सरिस्का में बाघों का कुल कुनबा बढ़कर 56 हो गया. जिस तेजी के साथ सरिस्का में बाघों की प्रजनन दर बढ़ रही है, उसे देखकर वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हालात ऐसे ही अनुकूल रहे, तो अगले कुछ ही वर्षों में सरिस्का में बाघों की संख्या का 'शतक' भी लग सकता है.

​वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट संजीव कारगवाल (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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​जब 'बाघ विहीन' हुआ सरिस्का : ​सरिस्का केवल राजस्थान का ही नहीं, बल्कि पूरे देश का एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील टाइगर रिजर्व है. यही वजह है कि इसके उतार-चढ़ाव की कहानियां हमेशा राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बनती रही हैं. सरिस्का के इतिहास में साल 2001 से 2005 के बीच का समय एक 'काले अध्याय' के रूप में देखा जाता है. अंधाधुंध अवैध शिकार के कारण इस अवधि में यहां के सभी बाघ खत्म हो गए. साल 2005 में सरकार को भारी मन से यह आधिकारिक घोषणा करनी पड़ी कि सरिस्का पूरी तरह से 'बाघ विहीन' हो चुका है. इस घोषणा से देश-दुनिया के वन्यजीव प्रेमियों को गहरा धक्का लगा और अलवर के स्थानीय पर्यटन व्यवसाय की कमर टूट गई. इसी काले अध्याय से उबारने को लेकर सरकार ने पुन: प्रयास शुरू किए. इसी का नतीजा है कि वर्तमान में सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 तक पहुंच गया.

जीरो से 56 का सफर किया तय
जीरो से 56 का सफर किया तय (PHOTO ETV BHARAT GFX)

बाघ पुनर्वास के निर्णय ने दिया सरिस्का को जीवनदान : ​सरिस्का को इस घने अंधेरे से बाहर निकालने के लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के साथ मिलकर एक बेहद साहसिक और ऐतिहासिक योजना तैयार की. तय हुआ कि रणथंभौर से बाघों को लाकर सरिस्का में फिर से बसाया जाएगा. ​सरिस्का बाघ फाउंडेशन के निदेशक दिनेश दुर्रानी के अनुसार, 28 जून 2008 को देश का पहला बाघ पुनर्वास प्रयोग शुरू हुआ. इस दिन रणथंभौर से एक नर बाघ को बेहोश कर, हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके सरिस्का लाया गया, जिसे नाम दिया गया ST-1। इसके ठीक बाद 4 जुलाई 2008 को पहली बाघिन ST-2 यहां लाई गई. इसके बाद पुनर्वास का यह सिलसिला लगातार चलता रहा.

बाघ पुनर्वास
बाघ पुनर्वास (PHOTO ETV BHARAT GFX)

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वहीं 25 फरवरी 2009 को बाघिन ST-3 लाई गई और 20 जुलाई 2010 को बाघ ST- 4 को रणथंभौर से सरिस्का लाया गया. बाघों के पुनर्वास का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और 28 जुलाई 2010 को बाघिन ST- 5 सरिस्का लाई गई. इसके बाद 23 फरवरी 2011 को बाघ ST- 6 को रणथंभौर से लाया गया. बाद में रणथंभौर से 23 जनवरी 2013 को बाघिन ST- 9 और 24 जनवरी बाघिन ST- 10 को सरिस्का लाया गया. इसके बाद कुछ सालों का विराम रहा और करीब 6 साल बाद 15 अप्रैल 2019 को बाघ एसटी-16, फिर 16 अक्टूबर 2022 को बाघ एसटी-29 को लाया गया. वहीं सरिस्का में रणथंभौर से अंतिम पुनर्वास 9 मार्च 2023 को बाघिन ST-30 के रूप में हुआ. कुल मिलाकर रणथंभौर से 11 बाघ-बाघिनों को लाकर यहां नया जीवन दिया गया.

सरिस्का में शावकों का जन्म
सरिस्का में शावकों का जन्म (PHOTO ETV BHARAT GFX)

सरिस्का में जन्में शावकों से फला-फूला : ​वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट एवं एडवोकेट संजीव कारगवाल बताते हैं कि बाहरी बाघों के पुनर्वास के बाद असली सफलता तब मिली, जब इन बाघों ने सरिस्का के माहौल को अपनाया और यहां नए शावकों का जन्म शुरू हुआ. सरिस्का की धरती पर जन्मे बाघ-बाघिनों जैसे एसटी-7, एसटी-8, एसटी-11, एसटी-12, एसटी-13, एसटी-14, एसटी-15, एसटी-17, एसटी-18, एसटी-19, एसटी-20, एसटी-21, एसटी-22, एसटी-23, एसटी-24, एसटी-25, एसटी-26, एसटी-27 और एसटी-28 ने मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाया. आज सरिस्का आत्मनिर्भर हो चुका है और यहां की तीसरी-चौथी पीढ़ी जंगल पर राज कर रही है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी अलवर जिले में पर्यटन के लिए सुखद है.

पिछले तीन सालों में 29 शावकों ने लिया जन्म
पिछले तीन सालों में 29 शावकों ने लिया जन्म (PHOTO ETV BHARAT GFX)

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बाघिनों को रास आया सरिस्का का जंगल: बाघिनों को सरिस्का का जंगल खूब रास आया, नतीजतन कई बाघिनों ने यहां नए शावकों को जन्म दिया. वन्यजीव गणना के अनुसार, बाघिन एसटी-12, एसटी-17 और एसटी-22 ने सरिस्का में एक साथ सबसे ज्यादा चार-चार शावकों को जन्म देने का गौरव हासिल किया है. इनमें से बाघिन एसटी-22 ने दो बार और एसटी-17 व एसटी-14 ने तीन-तीन बार शावकों को जन्म देकर कुनबे को बड़ा किया. ​इन सबमें सबसे खास नाम रणथंभौर से आई पहली बाघिन ST-2 का है, जिसे सरिस्का की 'राजमाता' कहा जाता है. राजमाता को यह दर्जा इसलिए मिला क्योंकि वर्तमान में सरिस्का के करीब 34 बाघों का खून का रिश्ता सीधे तौर पर इस अकेली बाघिन से जुड़ा हुआ है. इसके साथ ही बाघ ST-13 का भी कुनबा बढ़ाने में बेजोड़ योगदान रहा.

आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनीं बाघिनें और उनके नन्हे शावक
आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनीं बाघिनें और उनके नन्हे शावक (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

पिछले तीन सालों में 29 शावकों ने लिया जन्म : सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एवं सीसीएफ संग्राम सिंह कटियार ने बताया कि सरिस्का में लगातार बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, यह सरिस्का में बेहतर टाइगर मॉनिटरिंग का परिणाम है. उन्होंने बताया कि सरिस्का में बाघों की सतत मॉनिटरिंग, संरक्षण का नतीजा है कि यहां बाघों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में सरिस्का में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 तक पहुंच गया. सीसीएफ ने बताया कि सरिस्का में अभी 11 बाघ, 17 बाघिन एवं 28 शावक हैं. उन्होंने बताया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के लिए पिछले तीन साल खुशखबरी देने वाले रहे. वर्ष 2024 में 13 शावकों ने जन्म लिया, वहीं 2025 में 9 शावकों ने जन्म लिया तथा 2026 में मई महीने तक 7 शावक जन्म ले चुके हैं.

बाघों की कुल संख्या: रिकॉर्ड 56 पर पहुंची
बाघों की कुल संख्या: रिकॉर्ड 56 पर पहुंची (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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सीसीएफ कटियार के मुताबिक, यह शानदार सफलता सरिस्का के वनकर्मियों की चौबीसों घंटे की कड़ी मेहनत, एंटी-पोचिंग (शिकार विरोधी) सेल की मुस्तैदी, बेहतर वाटर मैनेजमेंट और वैज्ञानिक तरीके से की जा रही मॉनिटरिंग का नतीजा है. बाघों और विशेष रूप से नन्हे शावकों की बढ़ती संख्या के कारण अब पर्यटकों को हर सफारी में आसानी से टाइगर्स के दीदार (साइटिंग्स) हो रहे हैं, जिससे अलवर में पर्यटन का ग्राफ आसमान छू रहा है. ​पिछले 3 सालों में कुल 29 शावकों का जन्म होना यह दर्शाता है कि सरिस्का अब पूरी तरह से सुरक्षित और फलने-फूलने वाला नेशनल पार्क बन चुका है. पर्यटकों के बढ़ते कदम और बाघों की गूंजती दहाड़ ने सरिस्का को एक बार फिर देश के सबसे जीवंत वन्यजीव अभयारण्यों की कतार में सबसे आगे खड़ा कर दिया है.

सरिस्का का 'टाइगर कमबैक': रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी
सरिस्का का 'टाइगर कमबैक': रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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