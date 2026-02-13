ETV Bharat / state

राज्यपाल ने गीतकार की व्हीलचेयर संभाली...चर्चित IPS को अवॉर्ड; 12 विभूतियां सम्मानित

आगरा में 12 विभूतियों को मिला ‘ब्रज रत्न अवार्ड’. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन की ओर से ब्रज मंडल की 12 विशिष्ट विभूतियों को ‘ब्रज रत्न अवार्ड’ दिया गया. इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, अभिनय, खेल, चिकित्सा और समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है. मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे.

आगरा में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के ‘ब्रज रत्न अवार्ड’ के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ब्रजभूमि वह पावन धरती है, जहां से भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया, गीता का संदेश पूरे विश्व में गुंजायमान है.

इसमें त्याग, समर्पण और सेवा का संदेश निहित है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सके.

देवताओं, ऋषि-मुनियों और भक्तों की भूमि होने के कारण ब्रज का कण-कण वंदनीय है. ऐसी भूमि की विभूतियों को सम्मानित करना सौभाग्य की बात है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संतोष आनंद की व्हीलचेयर संभाली. (Photo Credit: ETV Bharat)

राज्यपाल ने संभाली व्हीलचेयर: सम्मान समारोह में बहुत भावुक पल भी आया. विख्यात गीतकार संतोष आनंद को सम्मानित करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंच से नीचे आए.

उन्होंने गीतकार संतोष आनंद को सम्मानित करने के बाद स्वयं उनकी व्हीलचेयर संभाली. उन्हें दीर्घा तक पहुंचाया. यह दृश्य उपस्थित जनसमूह के लिए अत्यंत भावुक और प्रेरणादायी रहा.