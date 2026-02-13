ETV Bharat / state

राज्यपाल ने गीतकार की व्हीलचेयर संभाली...चर्चित IPS को अवॉर्ड; 12 विभूतियां सम्मानित

बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया गीता संदेश पूरे विश्व में गुंजायमान है.

आगरा में 12 विभूतियों को मिला ‘ब्रज रत्न अवार्ड’.
आगरा में 12 विभूतियों को मिला ‘ब्रज रत्न अवार्ड’. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 13, 2026 at 7:00 AM IST

आगरा: इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन की ओर से ब्रज मंडल की 12 विशिष्ट विभूतियों को ‘ब्रज रत्न अवार्ड’ दिया गया. इन्होंने कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत, अभिनय, खेल, चिकित्सा और समाजसेवा में उल्लेखनीय योगदान दिया है. मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान रहे.

आगरा में इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के ‘ब्रज रत्न अवार्ड’ के 9वें संस्करण का आयोजन किया गया. इस दौरान मुख्य अतिथि और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ब्रजभूमि वह पावन धरती है, जहां से भगवान श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया, गीता का संदेश पूरे विश्व में गुंजायमान है.

इसमें त्याग, समर्पण और सेवा का संदेश निहित है, जिसे आज की युवा पीढ़ी को आत्मसात करना चाहिए. प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा लेकर सन्मार्ग पर अग्रसर हो सके.

देवताओं, ऋषि-मुनियों और भक्तों की भूमि होने के कारण ब्रज का कण-कण वंदनीय है. ऐसी भूमि की विभूतियों को सम्मानित करना सौभाग्य की बात है.

राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संतोष आनंद की व्हीलचेयर संभाली.
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने संतोष आनंद की व्हीलचेयर संभाली. (Photo Credit: ETV Bharat)

राज्यपाल ने संभाली व्हीलचेयर: सम्मान समारोह में बहुत भावुक पल भी आया. विख्यात गीतकार संतोष आनंद को सम्मानित करने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मंच से नीचे आए.

उन्होंने गीतकार संतोष आनंद को सम्मानित करने के बाद स्वयं उनकी व्हीलचेयर संभाली. उन्हें दीर्घा तक पहुंचाया. यह दृश्य उपस्थित जनसमूह के लिए अत्यंत भावुक और प्रेरणादायी रहा.

इनको किया गया अलंकृत

  • राष्ट्र गौरव सम्मान: पद्मश्री फ्रेडरिक इरिना ब्रूनिंग-गौसेवक
  • राष्ट्र गौरव सम्मान: IPS नवनीत सिकेरा- उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा
  • अमरत्व सम्मान: स्व. श्री शैलेंद्र कुमार-हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार

ब्रज रत्न अवार्ड

  • संतोष आनंद: प्रख्यात गीतकार
  • पंकज कालरा: फिल्म एवं टीवी अभिनेता
  • हेमंत बृजवासी: गायक
  • डॉ. (ब्रिगेडियर) अमरजीत सिंह: चिकित्सक, शिक्षक एवं पूर्व सैन्य अधिकारी
  • प्रो. डॉ. शशि तिवारी: साहित्यकार एवं कवयित्री
  • डॉ. नीलू शर्मा: कथक नृत्यांगना एवं तबला वादक
  • सोनिया शर्मा: पैराशूटर
  • ब्रज श्री सम्मान: भगवताचार्य पं. मृदुलकांत शास्त्री
  • ब्रज विशिष्ट सम्मान: डॉ. आरसी मिश्रा, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन

इनक्रेडिबल इंडिया फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डावर, सलाहकार समिति के चेयरमैन स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह, लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, वाइस चेयरमैन राजेश गर्ग, डॉ. सुशील गुप्ता, एसबीआई के डीजीएम संजय कुमार सिंह, संस्कृति यूनिवर्सिटी के चांसलर सचिन गुप्ता, डॉ. अशोक शर्मा, राममोहन कपूर, शकुन बंसल एवं राजीव वासन ने संयुक्त रूप से अतिथियों का स्वागत किया.

फाउंडेशन के चेयरमैन पूरन डावर ने कहा कि ब्रज की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है. ब्रज भूमि की उन विभूतियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने समर्पण भाव से देश और समाज की सेवा की है.

विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित करते राज्यपाल.
विशिष्ट विभूतियों को सम्मानित करते राज्यपाल. (Photo Credit: ETV Bharat)

9 श्रेणियों में प्रदान किए गए अवार्ड: सलाहकार समिति के चेयरमैन स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह ने बताया कि 2016 से ब्रज मंडल की विशिष्ट प्रतिभाओं को 9 श्रेणियों में सम्मान प्रदान किया जा रहा है.

इसमें आध्यात्म एवं दर्शन, साहित्य, खेल, संगीत, अभिनय, गायन एवं नृत्य जैसी विधाएं शामिल हैं. 9 वर्ष पहले छोटे स्तर पर शुरू किया गया यह आयोजन वर्ष दर वर्ष विस्तृत होता जा रहा है.

